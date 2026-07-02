El Arzobispo Henning solicita una colecta especial para el alivio de Venezuela

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rvando el inmenso sufrimiento y pérdida de vidas que ocurre en Venezuela tras los devastadores terremotos, el Arzobispo Richard G. Henning ha pedido a las parroquias que consideren realizar una colecta especial para ayudar a los esfuerzos de socorro.\r

La Iglesia Católica, a través de Catholic Relief Services (CRS), está trabajando a través de Caritas Venezuela y la Iglesia local "para entregar rápidamente refugio de emergencia, alimentos, agua segura, atención médica y otros socorros críticos a los afectados". CRS informa que "Los edificios se derrumbaron, las viviendas y la infraestructura esencial se dañaron, y miles de personas se han quedado sin refugio seguro. Incluso cuando la magnitud total del daño aún está emergiendo, las parroquias católicas han abierto sus puertas para albergar a las familias desplazadas y proporcionar asistencia de emergencia".\r

Con el número de muertos acercándose a 1,000 y probablemente superará eso, más de 3,000 han resultado heridos, y miles más desaparecidos, la Iglesia se ha movilizado y está brindando alivio inmediato a las personas afectadas.\r

El arzobispo dijo: "La Arquidiócesis de Boston tiene un historial extraordinario de ayuda a nuestros hermanos y hermanas necesitados tanto aquí en los Estados Unidos como en todo el mundo. Los feligreses han ayudado a la Iglesia a responder en el pasado a huracanes, inundaciones, tsunamis y terremotos. En este difícil momento, mantenemos especialmente cerca a nuestros hermanos y hermanas venezolanos aquí en Boston que pueden estar esperando ansiosamente noticias de familiares y amigos en casa".\r

Se anima a las parroquias a realizar la colecta especial durante uno de los próximos fines de semana hasta el 17/18 de julio.\r

"El tamaño y el alcance de la crisis son enormes, y la necesidad solo crecerá en las próximas horas, días y semanas", dijo el arzobispo.\r

Para esta colecta especial, se pide a los feligreses que dirijan sus cheques a su parroquia, con "Alivio para Venezuela" en el memo. Cada parroquia enviará los fondos recaudados a la arquidiócesis para ser enviados a Catholic Relief Services.\r

El Arzobispo Henning dijo: "a través de la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, que Dios otorgue fuerza, consuelo, sanación, paz y esperanza a todos durante este difícil momento".