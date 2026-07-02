La Peregrinación Eucarística marca la historia de EE.UU. en Lexington Green

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NGTON -- Después de jugar y ganar dos partidos de softball en un torneo en Tewksbury, Sophia Flores y su familia se apresuraron a regresar a la Parroquia de Santa Brígida en Lexington para participar en el último día de la Peregrinación Eucarística Nacional Una Nación Bajo Dios en la Arquidiócesis de Boston.\r

Sophia, con sus padres, hermanos (también monaguillo), y hermanas, asistieron a la Misa celebrada por el Arzobispo Richard G. Henning en Santa Brígida el 28 de junio, seguida de la adoración en el Lexington Battle Green, donde el "disparo escuchado en todo el mundo" inició la Guerra Revolucionaria en 1775. La joven de 16 años dijo que no podía perderse una "Misa súper importante", ni una oportunidad de glorificar a Dios.\r

"Dios es la razón por la que pude despertar hoy", dijo. "Él me bendijo con la capacidad de jugar el deporte que amo, de estar aquí, y estoy muy agradecida con él".\r

La adoración, dijo, era lo menos que podía hacer. Su equipo ganó ambos partidos ese día, y ella ofreció sus victorias al Señor. Dijo que si gana o pierde, es su voluntad.\r

"Toda la gloria era de Dios", dijo.\r

Santa Brígida estaba llena para la Misa, que, junto con la adoración en el Battle Green, culminó un fin de semana de Misas, procesiones, adoración y confesiones celebrando el 250 aniversario de los EE.UU. llevando a Jesús a los sitios más históricos de Boston.\r

Antes de que comenzara la Misa, el Arzobispo Henning pidió a aquellos que participaron en la procesión Eucarística de 2.5 millas a través de Boston el día anterior que se pusieran de pie. Dijo que la procesión del 27 de junio, que vio a casi 3,000 personas abarrotar las calles, y la Misa Votiva del Sagrado Corazón de Jesús en la Catedral de la Santa Cruz ese mismo día, fueron "eventos extraordinarios".\r

"Esta noche también es especial, porque fue allí en ese Battle Green donde comenzó la historia de los Estados Unidos hace 251 años", dijo.\r

Les pidió a la asamblea que rezaran por la nación y por el perdón de los pecados cometidos a lo largo de su historia. Tanta gente asistió a la Misa que muchos vieron una transmisión en vivo en el sótano de la parroquia, arrodillándose en el suelo de baldosas ante la proyección de lo que estaba sucediendo arriba.\r

En su homilía, el Arzobispo Henning habló de la "novedad de la vida", el tipo que San Pablo recibió en su conversión en el camino a Damasco. A pesar de ser un pecador y un perseguidor de los cristianos, Dios lo llamó a una nueva vida.\r

"¿Cómo se ve esta novedad de vida?" preguntó el arzobispo. "Es una decisión de ofrecer verdadera adoración. Si el pecado original es el rechazo de Dios y la ilusión de que podríamos controlar nuestro propio destino, entonces la verdadera adoración es el reconocimiento del único y verdadero Dios".\r

Puede parecer impactante, admitió, pero Dios los necesita a ellos, al arzobispo y a la asamblea a la que predicaba, para hacer su trabajo.\r

"A lo largo de los eventos de este fin de semana, hemos abierto nuestros ojos y corazones al milagro de la Eucaristía", dijo. "Este don más precioso del Señor es la fuente y cumbre de la vida cristiana".\r

Después de la Misa, el Arzobispo Henning dijo que está rezando para que la presencia de la peregrinación en Boston "dé frutos", particularmente vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Dirigió a la asamblea en la oración por la intercesión de María para que se conviertan en ciudadanos más fieles, y para traer paz a los EE.UU. y a todas las naciones.\r

El Santísimo Sacramento fue llevado por el Arzobispo Henning y llevado afuera, acompañado por sacerdotes, religiosos, Caballeros de Colón, Caballeros y Damas de Malta, y cientos de fieles de todas las edades y orígenes. La larga procesión se extendió por la Avenida Massachusetts de Lexington, antes de llegar al Battle Green. Un altar ya estaba en su lugar para el Santísimo Sacramento, debajo de un asta de bandera imponente y junto al Monumento Revolucionario, que conmemora las primeras bajas de la Guerra Revolucionaria.\r

En el monumento estaban grabadas las palabras, "La sangre de estos mártires en la causa de Dios y de su país fue el cemento de la unión de estos estados.\r

El Arzobispo Henning bendijo el monumento con la Eucaristía, luego colocó la custodia en el altar. Todos se acercaron más, se arrodillaron y cantaron himnos.\r

El Arzobispo Henning dijo que el sacrificio de Dios nunca termina, a pesar de que los eventos de la Pasión tuvieron lugar hace mucho tiempo.\r

"Hemos rezado por nuestras comunidades y por nuestra nación", dijo. "Ahora, al llegar al final de nuestra parte en la Peregrinación Eucarística Nacional, sepan que la Eucaristía, el misterio del sacrificio del Señor, no termina".\r

Después de sus palabras, todos guardaron silencio. Primero suavemente, luego aumentando hasta un crescendo, el canto de "Tantum Ergo Sacramentum" se pudo escuchar en todo el Battle Green. El arzobispo bendijo a todos con la Eucaristía y la asamblea cantó las Alabanzas Divinas.\r

Cuando terminó la adoración, el Santísimo Sacramento fue retirado de la custodia, guardado bajo la capa de un sacerdote y protegido de los elementos por un "ombrellino" (canope tipo paraguas) mientras era devuelto a la camioneta en la que los nueve peregrinos perpetuos han estado transportando la Eucaristía por el Este de los EE.UU. desde el 24 de mayo. El 29 de junio, se dirigieron a la Diócesis de Fall River para la próxima etapa de la peregrinación, que concluiría en la Arquidiócesis de Filadelfia para el exacto 250 aniversario de los EE.UU., del 2 al 5 de julio.\r

"Ha sido un tiempo maravilloso aquí en Boston", dijo el peregrino perpetuo Eddie Gutierrez al Pilot. "Incluso ayer, la procesión que tuvimos, fue increíble ver a tanta gente que se presentaría así por nuestro Señor".\r

Para Gutierrez, un joven de 26 años originario de Phoenix, Arizona, la peregrinación ha sido una aventura. Dijo que eso es exactamente lo que debería ser una vida vivida para Dios.\r

"He visto el trabajo que el Señor ha hecho en mi corazón y las maravillas que ha hecho en mi vida", dijo, "y simplemente no puedo evitar querer compartir eso con todos, y si esta es una pequeña oportunidad para compartir el amor del Señor con todos, entonces aproveché la oportunidad para tomarla".\r

Ver a la gente de Boston vivir su fe ha sido una "alegría" para él. Adorando al Santísimo Sacramento en el Battle Green, reflexionó sobre la importancia del sitio.\r

"Los países van, y envejecen, y viven, y mueren, pero nuestro Señor es eterno, y sabía que estaríamos aquí hoy", dijo. "Él sabe lo que va a pasar, y sabía que estaríamos aquí en este mismo sitio en este mismo momento, y eligió estar aquí con nosotros".