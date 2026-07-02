Arzobispo reflexiona sobre la Peregrinación Eucarística, consagra a EE.UU. en la misa de la catedral

BOSTON -- El Arzobispo Richard G. Henning celebró una Misa Votiva del Sagrado Corazón de Jesús en la Catedral de la Santa Cruz el 27 de junio, reafirmando la consagración de los obispos de EE.UU. del país al Sagrado Corazón el 11 de junio.



La Misa en la catedral fue parte de un fin de semana de celebraciones para la etapa de Boston de la Peregrinación Eucarística Nacional One Nation Under God, que a su vez es una celebración del 250 aniversario de EE.UU.



En una conferencia de prensa antes de la Misa, el Arzobispo Henning dijo que los católicos de EE.UU. están llamados a "interceder" por una nación dividida.



"Nuestra primera ciudadanía está en el Cielo", dijo, pero los católicos aún están llamados a amar a su país.



"Hay algo hermoso en la visión fundacional de este país que vale la pena celebrar, incluso si no siempre se vive a la altura de ella", dijo.



Esa es parte de la razón por la que los obispos de EE.UU. deseaban consagrar el país al Sagrado Corazón. El arzobispo dijo que el Sagrado Corazón de Jesús es una "fuente de misericordia" para los pecados de EE.UU. a lo largo de su historia.



"No es solo celebratorio", dijo. "Es un reconocimiento de que sabemos que podemos fallar. Necesitamos abrazar, necesitamos esa sabiduría y compasión para seguir adelante".



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Dijo que la consagración renueva el compromiso de la Iglesia con la visión fundacional de EE.UU., "la dignidad fundamental de cada persona igual ante Dios, el profundo derecho a la vida y a la libertad".



Durante la conferencia de prensa, el arzobispo también reflexionó sobre la procesión eucarística de 2.5 millas desde Boston Common hasta el Monumento a Bunker Hill en Charlestown.



"Fue realmente maravilloso y emocionante, y la participación de la gente fue notable", dijo.



La peregrinación fue una forma de mostrar que "nuestra fe no se detiene en la puerta de la iglesia".



"Eso es lo que hicimos hoy", dijo. "Salimos, fuimos a las calles, y dimos ese testimonio".



Muchas de las diversas comunidades étnicas de la arquidiócesis participaron en la procesión. El Arzobispo Henning dijo que la diversidad de la arquidiócesis es como el milagro de Pentecostés, cuando el Evangelio se dio a conocer en cada lengua. Comparó esa historia con la de la Torre de Babel, cuando la humanidad fue dividida por primera vez por el lenguaje.



"Creo que vimos la curación de Babel en las calles de Boston hoy", dijo. "Personas de muchos idiomas diferentes, el mundo entero estaba en esa procesión, pero unidos por un sentido de fe. Somos hermanos y hermanas, pero aún podemos ser quienes somos, no tenemos que borrar eso".



Jason Shanks, presidente del Congreso Eucarístico Nacional, dijo que la procesión del Freedom Trail fue la más larga y grande de la Peregrinación Eucarística Nacional de este año, y una de las más grandes que ha visto desde que comenzaron las Peregrinaciones Eucarísticas Nacionales en 2024.



"Fue un momento realmente hermoso", dijo, "no solo para la Iglesia local, sino para la Iglesia nacional, debido a esa comunidad diversa que creo que reflejó muy bien a One Nation Under God hoy".



Tres de los nueve peregrinos perpetuos que han estado llevando la Eucaristía a las diócesis de todo el este de EE.UU. estuvieron allí para saludar al arzobispo y hablar con los medios. El peregrino perpetuo Zachary Dotson de Indiana le dijo al arzobispo que le impresionó "la gran alegría de su rebaño aquí en Boston".



"No creo que ninguna alma que participó hoy cambiaría de lugar con nadie más en el mundo", dijo.



"Fue realmente maravilloso ver a la vibrante comunidad aquí", dijo el peregrino perpetuo Raymond Martinez II, un seminarista de la Diócesis de San Angelo, Texas, "tantas nacionalidades diferentes, tantas comunidades diferentes unidas, y eso mostró la universalidad de la Iglesia para mí".



La Misa comenzó con una gran procesión de sacerdotes, religiosos, Caballeros de Colón, Caballeros de Peter Claver, y Caballeros y Damas de Malta. El Obispo Thomas Deenihan de la Diócesis de Meath, Irlanda, también estuvo presente en la Misa.



En su homilía, el Arzobispo Henning dijo que mientras Dios es todopoderoso y omnisciente, su "ternura" se puede encontrar en el Sagrado Corazón de su hijo.



"No nos trata según nuestros pecados, sino que nos invita a acercarnos a él, a acercarnos al corazón herido y sangrante de Dios, y conocer la misericordia", dijo.



La asamblea oró por la peregrinación eucarística, y que inspiraría una renovación de la fe en EE.UU. para su 250 aniversario.



"La peregrinación, que estamos experimentando este fin de semana aquí en la arquidiócesis, es parte de ese esfuerzo para llamar a la gente de vuelta a Dios, a una renovación de la fe, a una renovación del amor comunitario", dijo el Arzobispo Henning.



Explicó que los obispos de EE.UU. han pedido a todos los católicos que ayuden a consagrar el país al Sagrado Corazón. Todos los obispos, incluido él mismo, hicieron la consagración juntos en Orlando, Florida, el 11 de junio, la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El Arzobispo Henning dijo que la consagración también sería un arrepentimiento por los pecados históricos de la nación, incluyendo la esclavitud, el odio y la explotación. Dirigió a la asamblea en la oración de la Consagración.



"Celebramos los abundantes dones que has dado a esta nación, fundada en las verdades evidentes de que nuestro creador ha dotado a todas las personas con vida, libertad y la búsqueda de la felicidad", oraron. "Hacemos reparación por las ofensas contra ti y contra la dignidad humana que han tenido lugar en esta nación".



Oraron para que sus corazones se unieran al de Jesús, para sanar las divisiones dentro de las familias y "las heridas de nuestra tierra".



"Oh deseo de las naciones y centro de la historia, te pedimos que bendigas a estos Estados Unidos de América", oró. "Que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos".