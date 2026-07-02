Procesión lleva la Eucaristía al corazón de Boston

BOSTON -- Fue una vista que, si hubieran vivido para verla, habría hecho que los puritanos de la época colonial escupieran sus frijoles y bacalao.



Más de 2,500 católicos, unidos y orgullosos de su fe, marchando por Boston y llevando la presencia real de Jesús en la Eucaristía a todos en su entorno, liderados por su arzobispo y docenas de sacerdotes, rezando el rosario en un lugar donde la celebración de la Misa era ilegal.



La procesión eucarística de 2.5 millas, que tuvo lugar el 27 de junio como parte de la Peregrinación Eucarística Nacional One Nation Under God, fue una celebración del 250 aniversario de los EE. UU. y la historia de Boston. La procesión siguió aproximadamente el Freedom Trail, una especie de ruta de peregrinación que honra el pasado revolucionario de Boston.



Advertisement

En Boston Common en la mañana del 27 de junio, los guías turísticos deambulaban en trajes coloniales, rodeados de multitudes masivas que habían venido a adorar al Santísimo Sacramento: sacerdotes en sotanas y gorras de béisbol, hombres y mujeres religiosos en hábitos, multitudes de feligreses que habían llegado en autobuses, y músicos con tambores y guitarras. La muestra de solidaridad internacional fue suficiente para rivalizar con la Copa del Mundo. Las comunidades hispana, portuguesa, brasileña, vietnamita, caboverdiana y coreana de la Arquidiócesis de Boston, entre otras, mostraron con orgullo pancartas que honraban sus países de origen, parroquias y santos patrones.



"Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a la ciudad de Boston, Dios bendiga al Commonwealth de Massachusetts, y Dios bendiga a América", dijo el arzobispo Richard G. Henning, dando la bienvenida a los peregrinos.



Les dijo que, mientras caminaban por algunos de los sitios más históricos de los EE. UU., ellos mismos harían historia. Los animó a rezar por la nación.



"Hoy, somos testigos", dijo. "Somos testigos de la gracia y la misericordia de Jesucristo."



Una multitud de personas se separó para que la Eucaristía, sombreada bajo un dosel bordado, pudiera llegar al arzobispo. La custodia dorada brillaba al sol. La procesión se dirigió hacia la Casa del Estado, una gran masa curva de personas. Algunos cantaban, otros guardaban un silencio reverente. Miembros de las muchas comunidades étnicas de la arquidiócesis proporcionaron música.



La procesión pasó por el Memorial Robert Gould Shaw, luego bajó la colina a través del Common. Una hermana salió de la multitud para ofrecer comida a un hombre sin hogar que descansaba bajo un árbol. El humo del incienso se mezclaba con el vapor que salía de las tapas de las alcantarillas. La procesión pasó por la Old South Meeting House, donde se organizó el Boston Tea Party; la Old State House, que fue testigo de la Masacre de Boston; el Ayuntamiento; y la Casa de Paul Revere. Una niebla que soplaba teñía las puntas de los rascacielos que se alzaban sobre los hitos históricos.



El arzobispo Henning y los peregrinos se detuvieron brevemente para adorar al Santísimo Sacramento frente a la Iglesia del Sagrado Corazón en el North End; el arzobispo celebraría más tarde ese día una Misa Votiva del Sagrado Corazón en la Catedral de la Santa Cruz.



"La Iglesia en América ha sido tan importante para el viaje americano", dijo Mark Riley, quien vino de Amesbury para unirse a la procesión. "Piensas en la Iglesia y los Estados Unidos, ambas son fuerzas poderosas para el bien, mejorando el mundo de manera tan hermosa, pero también pasando por tiempos difíciles y luchando contra las dificultades que se presentan en el camino, y por eso estoy aquí. Tierra de los libres, hogar de los valientes."



Riley nunca había caminado por el Freedom Trail antes. Su amigo Peter Mercier, de Salem, señaló que Riley ahora lo estaba caminando con Jesús.



"Toda la Iglesia es mi vida, realmente", dijo Mercier.



Creciendo, había tres héroes en su hogar: el Papa San Juan Pablo II, la Madre Teresa y Larry Byrd.



"Es un día hermoso, hermoso, hermoso", dijo. "Tantas personas fieles aquí. Somos muy afortunados de ser parte de ello, y el arzobispo Henning lo está liderando, y realmente siento que es un gran renacimiento para la fe en Boston y en Nueva Inglaterra."



La procesión se abrió camino por las estrechas y sinuosas calles del North End, llenas de grupos de turistas y restaurantes italianos. Un hombre con el uniforme completo de los Yankees se persignó al ver la procesión. El USS Constitution y el Monumento a Bunker Hill, el destino final de la procesión, eran visibles a través del puerto.



Turistas, trabajadores de la construcción, trabajadores de saneamiento, empresarios, ciclistas, jugadores de softball y personas tomando el sol se detuvieron para ver a los peregrinos. Extendiendo por cuadras a la distancia, las multitudes rezando cruzaron el Puente Bill Russell hacia Charlestown. Un barco llamado "Indiscretion" de Newport, que llevaba una despedida de soltera, tocó su bocina en saludo. Las mujeres a bordo saludaron a los peregrinos. Pasando por la Iglesia de Santa María en Charlestown, la procesión finalmente subió por Monument Avenue hasta el obelisco de 221 pies de altura, donde se había instalado un altar.



"Lo logramos", dijo el arzobispo Henning ante los aplausos.



Agregó: "Han hecho algo hermoso. Han dado testimonio de su fe en Jesucristo. Nos hemos unido, hemos rezado, honrando las promesas del pasado y rezando por las esperanzas del futuro."



Recordó las famosas palabras del puritano John Winthrop, quien instó a sus compañeros colonos a hacer de Boston "una ciudad sobre una colina", una imagen del Evangelio de Mateo. Generaciones después, en Bunker Hill, los patriotas lucharon contra los británicos. El arzobispo dijo que dieron testimonio de "la libertad y de una visión de la dignidad de cada persona, igual ante Dios".



"Honramos sus sacrificios y su visión", dijo. "También estamos llamados a ser la luz, a dar ejemplo, a señalar la verdad de Dios."



Los fieles se arrodillaron en el césped para adorar al Santísimo Sacramento. Cantaron himnos de alabanza, seguidos de "God Bless America".



Finalmente, Dominic Smethurst, un estudiante de cuarto grado en la Escuela St. Mary of the Annunciation en Danvers, leyó su poema "Mission Faith" para la multitud. Dominic ganó un concurso de poesía organizado por la Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Boston en honor a la Peregrinación Eucarística Nacional. Se pidió a los estudiantes que reenmarcaran "Paul Revere's Ride" de Longfellow como "The Midnight Ride of Faith". Las palabras del poema de Dominic debieron resonar con los peregrinos que habían viajado desde Boston Common hasta Bunker Hill.



"Comienzo mi ruta", dice su poema. "Vago por la ciudad. Predico mi mensaje, y nunca me desanimo. La ruta es dura, pero tengo fe. Siempre me mantengo firme, porque estoy listo. Predico a todos, '¡Ten fe en Dios! ¡Ten esperanza en la vida! ¡Ten coraje para resolver cada conflicto!'"