Cientos se unen a la procesión eucarística pasando por Plymouth Rock

PLYMOUTH -- Compartir una furgoneta con Jesús puede ser desalentador.



Desde el 24 de mayo, Mary Carmen Zakrajsek y otros ocho peregrinos han estado viajando de arriba a abajo por la Costa Este en una furgoneta con un tabernáculo atornillado al suelo. En el tabernáculo está el Santísimo Sacramento, que están llevando a las ciudades más históricas de los EE. UU. para la Peregrinación Eucarística Nacional Bajo Una Nación, una celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.



"Es humillante ser llamado a una proximidad tan cercana con la Eucaristía", dijo Zakrajsek, de 26 años, a The Pilot.



El 26 de junio, la furgoneta se detuvo en el Parque Estatal Memorial de los Peregrinos a lo largo del Paseo Marítimo de Plymouth para dar inicio al fin de semana de peregrinación en la Arquidiócesis de Boston. El arzobispo Richard G. Henning saludó a los peregrinos y dirigió a cientos en adoración a pocos pasos de Plymouth Rock. Zakrajsek, nativa de Indiana, nunca había estado en Massachusetts antes.



"Estoy realmente emocionada", dijo. "Me encanta ver el agua y ver el rojo, blanco y azul en nuestro camino".



Advertisement

La peregrinación la ha llevado a ella y a sus compañeros peregrinos perpetuos a 15 diócesis en 11 estados y Washington, D.C. El tabernáculo atornillado puede ser equipado con un ostensorio para la exposición dentro de la furgoneta.



"Quería estar con el Señor, y quería profundizar mi fe y compartir la verdad y la alegría que proviene de la Eucaristía", dijo.



El extenso viaje ha sido agotador, dijo.



"Incluso una oración seca sigue siendo una oración", dijo. "Incluso mi agotamiento sigue siendo una ofrenda al Señor, y una oportunidad para unirme más a él, y para depender realmente de él para ser el que me ayude a dar de mí misma".



Dando la bienvenida a aquellos que vinieron a adorar al Santísimo Sacramento, y agradeciendo a los peregrinos perpetuos por su testimonio, el arzobispo Henning dijo que la asamblea había venido a adorar la mayor belleza que el ojo humano puede contemplar.



"Bienvenidos a Boston", dijo. "Es hermoso estar en este lugar, Plymouth, que tiene una historia de 400 años de acoger a los peregrinos".



La Eucaristía, dijo, es la forma en que Jesús mantiene su promesa de que siempre estará allí para sus seguidores. El arzobispo pidió a la asamblea que rezara por la paz y la prosperidad de los EE. UU. mientras pasaban por Plymouth Rock.



"En este 250 aniversario de los Estados Unidos de América, estamos aquí en uno de los lugares donde comenzó la historia estadounidense", dijo.



También pidió a la asamblea que pensara en otra roca, la roca que Moisés golpeó para hacer brotar agua en el desierto. Esa roca fue un preludio de la venida de Jesús, "esa roca que nos da vida".



Durante la adoración, los niños locales que recientemente recibieron la Primera Comunión se arrodillaron directamente ante el Santísimo Sacramento. Leah Silvia, de nueve años, que recibió la Primera Comunión en la Parroquia de San José en Kingston, se limpió la suciedad de las rodillas debajo del encaje de su vestido blanco.



Leah le dijo a The Pilot que recibir la Primera Comunión fue "increíble". Su madre, Kathy Silvia, llevó a Leah y a sus hermanos, Anne y Luke, a la adoración para demostrar una "fe activa".



"Es el Cuerpo y la Sangre de Cristo", dijo. "Creo que es increíble mostrar a la gente que tenemos, tenemos un sentido de comunidad, y mostrar a la gente que nuestra fe está unida".



Después de la adoración, los cientos de fieles se embarcaron en una procesión eucarística a la Iglesia de San Pedro en el centro de Plymouth. El Santísimo Sacramento, sostenido en alto por el arzobispo Henning, fue escoltado por una falange de sacerdotes.



Innumerables teléfonos móviles se levantaron para grabar el momento. Mientras la procesión pasaba lentamente por Plymouth Rock, el arzobispo levantó el ostensorio en bendición.



La procesión pasó por el paseo marítimo, bordeado de barcos que se balanceaban en el puerto a un lado y restaurantes llenos y tiendas de regalos temáticas de peregrinos al otro lado.



El estribillo cantado "Jesús, recuérdame, cuando vengas a tu reino" se repitió mientras el arzobispo Henning subía los escalones de San Pedro y mostraba la Eucaristía a los que estaban abajo. La iglesia se llenó rápidamente de adoradores, todos arrodillados ante el ostensorio. Tanta gente vino que la iglesia inferior también se llenó de fieles, viendo una transmisión en vivo de la Misa sobre ellos.



En su homilía, el arzobispo Henning habló de "verdadera adoración" y la contrastó con ejemplos de idolatría en la Biblia: El pecado original, cuando la humanidad pensó "podemos ser nuestro propio dios"; la Torre de Babel, cuando los hombres "se harían dioses falsos" en un intento fútil de alcanzar el cielo; y el becerro de oro, que los israelitas adoraron porque les dio la idea de que podían "dominar su propio destino".



"La idolatría se trata fundamentalmente de no reconocer la verdad de quién es exactamente Dios", dijo el arzobispo, "y esa idolatría a menudo está impulsada por la pequeñez de nuestro entendimiento, nuestros miedos e inseguridades".



La verdadera adoración es adorar a Dios mismo, a través de la ofrenda que hace a través de su hijo Jesús y la Eucaristía. Dios nos dio la Eucaristía, dijo el arzobispo Henning, para que nos alejemos de los falsos ídolos y hacia la "verdadera adoración".



"El Señor derrama sobre sus discípulos el don del Espíritu para fortalecernos, consolarnos, guiarnos", dijo. "Y nos alimenta con este don de su cuerpo y sangre, para que no tengamos miedo".



Después de la Misa, el arzobispo Henning dijo que los Primeros Comulgantes y su "joven fe" fue el "mayor deleite" del Señor. El primer día de la peregrinación a Boston terminó con el canto de "God Bless America", que resonó en la iglesia.



"Ahora, si solo pudiéramos hacer que todos cantaran cada canción en la iglesia", bromeó el arzobispo.