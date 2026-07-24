Caridades Católicas Boston amplía su liderazgo con nuevos nombramientos en la junta

BOSTON -- Caridades Católicas Boston anunció el 14 de julio el nombramiento de tres nuevos miembros para su Junta de Fideicomisarios: el Obispo Auxiliar Cristiano Barbosa de la Arquidiócesis de Boston; Peter Gibson, ex co-CEO del Grupo Knowledgent; y Linda Hooley, miembro del consejo asesor de la Fundación St. Rock Haiti.







"El Obispo Barbosa, Peter y Linda se unen a la junta en un momento crucial para Caridades Católicas", dijo Kelley Tuthill, presidenta y CEO de CCAB. "A medida que la necesidad de alimentos, vivienda y asistencia de emergencia sigue aumentando en nuestras comunidades, su compasión y experiencias vividas nos ayudarán a enfrentarlo. Estoy agradecida por la perspectiva que aportarán a este trabajo y el impacto que tendrá en las familias a las que nos sentimos honrados de servir".







"Cada uno de estos nuevos miembros de la junta aporta un conjunto distinto de habilidades y perspectivas que fortalecen nuestra junta en su conjunto, desde el liderazgo sin fines de lucro y la estrategia empresarial hasta la orientación espiritual", dijo Mark B. Kerwin, presidente de la junta. "Su incorporación refleja nuestro compromiso continuo de construir una junta con el talento y las experiencias vividas necesarias para guiar a Caridades Católicas Boston bien en el futuro".







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El Obispo Barbosa nació en Adamantina, Brasil, y fue ordenado sacerdote en diciembre de 2007 en la Diócesis de Bauru, Brasil. Posteriormente sirvió en varias parroquias de la Arquidiócesis de Boston, incluyendo San Antonio de Padua y San Francisco de Asís en Cambridge, y la Sagrada Familia, la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción y San Antonio de Padua en Lowell. Fue incardinado como sacerdote de la Arquidiócesis de Boston en 2021.







El Obispo Barbosa tiene títulos en psicología, filosofía y teología de instituciones en Brasil, así como una licenciatura y doctorado en teología sagrada del Boston College. Es un psicólogo capacitado.







Anteriormente sirvió en la facultad del Seminario de San Juan y el Seminario Nacional del Papa San Juan XXIII. El Cardenal Seán O'Malley ordenó a Barbosa al episcopado el 3 de febrero de 2024. Actualmente se desempeña como vicario episcopal para la Región Central y como secretario de gabinete para el Departamento de Evangelización y Discipulado.







Gibson es un asesor corporativo, miembro de la junta e inversor. Anteriormente se desempeñó como co-CEO del Grupo Knowledgent, una firma de inteligencia de datos adquirida por Accenture, y fue presidente y cofundador de BusinessEdge Solutions, una firma de consultoría tecnológica adquirida por EMC Corp. Tras la adquisición, lideró la organización de ventas de servicios globales de EMC.







Forma parte de la junta de la Fundación de Escuelas Católicas de Boston y lidera el Consejo Asesor de Caridades Católicas Greater Boston. Es ex miembro de la junta de los Boys and Girls Clubs de Trenton, Nueva Jersey, y fundó el Consejo de Liderazgo de la Universidad Rutgers para Estudiantes Atletas.







Hooley es miembro de la junta y voluntaria de una organización sin fines de lucro con experiencia en comunicaciones corporativas y trabajo humanitario. Sirvió en la junta de directores de la Fundación St. Rock Haiti de 2022 a 2024, donde contribuyó a su programa de patrocinio educativo, y actualmente sirve en su consejo asesor.







Su experiencia profesional anterior incluye trabajo con ARCO y ATandT. Hooley ha servido en las juntas de Thayer Academy y Womanade of the South Shore, es miembro del Círculo Artemis para los Boys and Girls Clubs de Boston, y es voluntaria en la Despensa de Alimentos de Hingham. Reside en Hingham, donde ella y su esposo, Jay, criaron a sus cuatro hijos.