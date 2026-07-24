Perfiles de Cheverus: Kelli y Eric Gaynor de la Parroquia de San Miguel Arcángel, Winthrop

WINTHROP -- Llámalo un bautismo inverso.



En el picnic de la Parroquia de San Miguel Arcángel en Winthrop del año pasado, el entonces pastor Padre Chris O'Connor se sentó en una cisterna de agua, dejando su destino al objetivo de sus feligreses. Kelli Gaynor, cuyo esposo Eric Gaynor organiza los picnics anuales, logró sumergir a su pastor.



"No pensé que acertaría el objetivo en un millón de años, y no creo que él tampoco", recordó a The Pilot el 19 de junio. "Estaba más sorprendida que cualquier otra cosa".



Fue rápida en agregar que al Padre O'Connor "le divirtió".



A pesar de ser sumergido, el Padre O'Connor nominó a los Gaynor para el Premio Cheverus el año pasado por su servicio a San Miguel. Los premios anuales de la arquidiócesis, nombrados en honor al primer obispo de Boston, honran a aquellos que han prestado un servicio prolongado a la Iglesia. Los Gaynor fueron dos de las 101 personas que recibieron medallas Cheverus del Arzobispo Richard G. Henning el pasado noviembre.



"Eric y Kelli Gaynor tienen un don especial para llevar la fe católica a nuestra cultura y mostrar cómo nuestra fe puede beneficiar a la cultura a través de la danza, la música, el teatro y la risa", dijo el Padre O'Connor a The Pilot. "Están comprometidos en enseñar tanto a adultos como a niños que nuestra fe debe ser activa y vivida".



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Desde 2021, los Gaynor han dirigido el Drama de San Miguel dentro de la parroquia. El ministerio nació del amor compartido de la pareja por el teatro y la necesidad de que los jóvenes se reconectaran en la iglesia después de la pandemia. Bajo la supervisión de los Gaynor, los niños realizan sketches y números musicales, más recientemente una producción de "Godspell", un musical de rock basado en el Evangelio de San Mateo, que llegó a Broadway en 1976. Ver a los jóvenes representar el espectáculo "realmente impactó" a Eric Gaynor. Cuando él y su esposa hablaron con The Pilot, estaban sentados en el sótano de la Iglesia de San Juan Evangelista, donde el Drama de San Miguel había representado "Godspell" en la ronda.



"Es difícil de describir, pero fue muy emocionante", dijo. "Tuvo un impacto increíble ver eso. He visto ese espectáculo muchas veces, pero con niños haciéndolo, y aquí en un sótano de iglesia, se podía sentir ese mensaje tan poderosamente".



Kelli Gaynor dirige los espectáculos. Eric Gaynor los coreografía y se encarga de los elementos de sonido y técnicos.



"Obviamente, queremos que el espectáculo salga bien, pero realmente es el proceso, y los niños aprendiendo, y realmente han construido un buen sentido de comunidad", dijo Kelli Gaynor. "Siempre se abrazan en grupo al final y cosas así. Ese tipo de cosas, es realmente agradable verlas".



El primer espectáculo del Drama de San Miguel fue una colección de sketches escritos e interpretados por jóvenes de la parroquia en 2022. En 2024, representaron "A Charlie Brown Christmas". Un niño de unos ocho o nueve años interpretó el papel de Linus, recitando su famoso monólogo sobre la Natividad. Su actuación fue tan exitosa que la repitió en el encendido del árbol de Navidad del pueblo y después de una Misa en San Juan.



"Es muy relacionable para los niños", dijo Eric Gaynor. "El mensaje es realmente fuerte, y se presenta de una manera casi cómica, pero definitivamente resuena para mí".



Las canciones y los espectáculos son "otra forma de ayudar a transmitir el mensaje de Jesús".



"Jesús era un narrador de historias", dijo.



Eric Gaynor, de 53 años, nació en Hartford, Connecticut, y se crió en Duxbury. Él y su familia "iban a la iglesia todo el tiempo".



"Te lo diré ahora mismo", dijo. "Para mí, mirando hacia atrás en mi juventud, siento que habría estado realmente perdido si no hubiera tenido mi fe".



Trabaja con niños en la parroquia porque quiere que ellos tengan una relación con Dios tan fuerte como la que él tuvo de niño.



Kelli Gaynor, de 47 años, nació en Boston. Sus padres ambos enseñaban en escuelas secundarias católicas, y la mayor parte de su educación fue católica. Criada en Gloucester, tanto ella como su esposo fueron monaguillos en su juventud. Su "nana" tocaba el órgano para la Misa diaria. Conoció a su esposo mientras dirigía el musical "Oliver!" en el antiguo Winthrop Playhouse. Eric Gaynor estaba filmando el espectáculo para la estación local de acceso público.



"Estaba en la cabina, y simplemente empezamos a hablar", recordó Kelli Gaynor.



Fue amor a primera vista. Los dos han estado casados durante 22 años y tienen una hija, Ellen, llamada así por la "nana" organista de Kelli Gaynor.



Kelli Gaynor también canta en el coro de la parroquia y organiza retiros de confirmación. El más reciente la inspiró a "pensar más profundamente sobre las cosas". Incluso después de todos sus años de escuela católica, todavía está aprendiendo cosas nuevas sobre su fe. Eric Gaynor ayuda a dirigir la escuela bíblica de vacaciones de San Miguel durante los veranos. Tanto él como su esposa se sorprendieron cuando ganaron el Premio Cheverus.



"Es muy humillante", dijo, "porque hay tantas personas aquí en esta parroquia que dan y sirven y están aquí trabajando, tantas para hacer que todo funcione".