Celebraciones del semiquincentenario en Hamilton e Ipswich

Cientos de personas se reunieron el 28 y 29 de junio en la Iglesia de San Pablo en Hamilton para el inicio de la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos de América. El pastor, el Padre David Brogan, organizó un evento de dos días, dependiendo en gran medida del personal dedicado y los feligreses para una Misa y dos eventos a gran escala que reunieron al clero, los feligreses y los ciudadanos por igual de Hamilton, Wenham, Ipswich y más allá.



El Obispo Regional de Merrimack, Hennessey, presidió una Misa el 28 de junio, que fue seguida por una barbacoa colosal, con un asado de cerdo, música, un concurso de postres patrióticos, un zoológico de mascotas, juegos y diversiones para todas las edades, incluyendo una proclamación interactiva de la Declaración de Independencia.



El día siguiente, 29 de junio, presentó lo que se ha convertido en la reunión fraternal más grande del clero en la Arquidiócesis de Boston. Asistieron seminaristas, diáconos y hombres y mujeres religiosos que se unieron a 123 sacerdotes de Boston, junto con el Obispo Robert Hennessey, el Obispo Arthur Kennedy y el Obispo Niall Coll, que estaba visitando la arquidiócesis desde Raphoe, Donegal, Irlanda.



Estos eventos se llevaron a cabo para expresar el deseo y la voluntad de los católicos fieles de nuestra arquidiócesis y más allá para celebrar y honrar tanto a Dios como al país.

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