Obispos de Mass. emiten declaración oponiéndose al proyecto de ley de aborto a término tardío

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NTREE -- Los obispos católicos de Massachusetts han emitido una declaración oponiéndose a una ley propuesta que relajaría las restricciones sobre los abortos a término tardío.\r

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de julio, permitiría a los médicos realizar abortos después de las 24 semanas de embarazo si lo consideran médicamente necesario. En Massachusetts, que tiene algunas de las leyes de aborto más permisivas de la nación, los abortos después de las 24 semanas solo están permitidos para preservar la vida del paciente o su salud física o mental, o en casos de anomalías fetales letales o graves. Si S. 1563, "Una Ley Priorizando el Acceso del Paciente a la Atención", es aprobada por el Senado del Estado, los abortos a término tardío podrían realizarse "basándose en el juicio profesional del médico". La medida también eliminaría el requisito de que los abortos a término tardío se realicen en un entorno hospitalario.\r

"Como obispos católicos tenemos la responsabilidad moral de presentar y defender la enseñanza católica y la sagrada dignidad dada por Dios de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural", se lee en la declaración del 29 de julio. \r

"La propuesta de eliminación de cualquier restricción legal al aborto a término tardío es, en nuestro juicio, una medida radical que es gravemente inmoral. Nuestra esperanza es que el Senado del estado no siga a la Cámara en esta medida", dijeron los obispos.\r

Los cuatro obispos de Massachusetts -- el arzobispo Richard G. Henning de Boston, el obispo Robert J. McManus de Worcester, el obispo Edgar M. da Cunha de Fall River, y el obispo William D. Byrne de Springfield -- emitieron su declaración conjunta a través de la Conferencia Católica de Massachusetts, el brazo de política pública de la Iglesia Católica en Massachusetts. Su declaración instó a la comunidad católica a orar por "una renovación de la reverencia por cada vida humana" y a acompañar a las mujeres y familias que se están recuperando de "la tragedia del aborto". \r

"Que haya espacio en nuestros corazones para los más vulnerables entre nosotros", se lee en la declaración. "Recordemos y vivamos la propia palabra del Señor 'lo que hagas al más pequeño de estos, me lo haces a mí.'"\r

La Legislatura de Massachusetts terminará su sesión formal el 31 de julio, lo que significa que el Senado tiene poco tiempo para votar sobre el proyecto de ley. Los obispos instaron al Senado a no tomar la misma decisión que la Cámara. Recordaron la intención de oración de este julio del Papa León XIV, "por el respeto a la vida humana". \r

"¡La vida es hermosa!" Declara la declaración. \r

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A continuación se presenta el texto completo de la declaración de los obispos:\r

El 22 de julio de 2026, la Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó una legislación que eliminó todos los límites legales restantes sobre los abortos a término tardío en el Commonwealth. En estos últimos días de la sesión legislativa, el Senado de Massachusetts está considerando la misma cuestión de los abortos a término tardío. A término tardío en este caso significa aborto después de las 24 semanas de embarazo y hasta el nacimiento del niño. \r

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Como obispos católicos tenemos la responsabilidad moral de presentar y defender la enseñanza católica y la sagrada dignidad dada por Dios de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.\r

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La propuesta de eliminación de cualquier restricción legal al aborto a término tardío es, en nuestro juicio, una medida radical que es gravemente inmoral. Nuestra esperanza es que el Senado del estado no siga a la Cámara en esta medida.\r

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¡La vida es hermosa! Invitamos a la comunidad católica a orar por una renovación de la reverencia por toda vida humana. Reafirmamos el llamado de la Iglesia a su propia comunidad y a la sociedad civil para proporcionar los recursos para acoger y apreciar el don de la vida, así como para acompañar a las mujeres y familias que han conocido la tragedia del aborto. Que haya espacio en nuestros corazones para los más vulnerables entre nosotros. Recordemos y vivamos la propia palabra del Señor "lo que hagas al más pequeño de estos, me lo haces a mí."\r

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Nos unimos al Papa León en sus intenciones de oración para el mes de julio mientras imploraba al Señor Jesús que nos ayudara a amar la vida como Él lo hace, "con ternura, fidelidad y entrega". Mantenemos su llamado, "Que proclamemos, en palabras y acciones, que cada vida humana vale el regalo total de nosotros mismos."\r

+Monseñor Richard G. Henning\r

Arzobispo de Boston\r

+ Monseñor Robert J. McManus \r

Obispo de Worcester\r

+Monseñor Edgar M. da Cunha \r

Obispo de Fall River \r

+Monseñor William D. Byrne \r

Obispo de Springfield