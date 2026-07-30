Mensaje del arzobispo a las familias afectadas por la terminación del TPS

El arzobispo Richard G. Henning emitió la siguiente declaración el 30 de julio de 2026:







En junio, recibimos la noticia de que el Estatus de Protección Temporal terminaría para cientos de miles de refugiados haitianos y sirios en los Estados Unidos. En ese momento, hablé con ustedes e insté a todas las personas de buena voluntad a abogar por un futuro más seguro para los individuos y las familias afectadas.







Ahora nos encontramos en el punto en que estas protecciones legales han terminado, y sé que muchos de ustedes deben estar devastados y temerosos. Son una parte vital de nuestra Arquidiócesis y como su Arzobispo, me siento llamado a recordarles la Palabra de Dios que se encuentra en la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 4:8-12:







"Estamos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros, que estamos vivos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que su vida también se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que, la muerte actúa en nosotros, pero la vida en ustedes."







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La "muerte" de la que habla San Pablo es el sufrimiento y la autoentrega que nos une con Cristo crucificado. Incluso en medio del sufrimiento, la vida resucitada de Jesús ya está en acción, sosteniéndonos, fortaleciéndonos y dando vida a otros a través de nosotros.







El pueblo haitiano y sirio ha demostrado ser resistente frente a los desastres naturales y la discordia civil. Han soportado mucho y han mantenido la fe. Que esa fe ahora les dé fuerza para los días venideros.







La Cámara de Representantes ha aprobado una legislación que continuaría la protección del TPS para los haitianos, pero el Senado aún no ha actuado. Por lo tanto, renuevo mi llamado a nuestros líderes electos: actúen rápidamente para proteger a estas familias y proporcionarles un camino seguro y humano hacia adelante.







A todos nuestros hermanos y hermanas, les digo nuevamente que deseamos estar con ustedes, poniendo nuestra esperanza en Jesucristo, cuya vida y amor son más fuertes que el sufrimiento y la muerte.







Con afecto y oraciones por todos ustedes.







Suyo en Cristo,



Arzobispo Richard Henning