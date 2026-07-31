El evento de Jóvenes Líderes de CSF celebra a estudiantes y voluntarios

BRAINTREE -- La Fundación de Escuelas Católicas recientemente celebró una "Celebración de Verano de Fin de Escuela" en el Hotel Envoy en el Seaport de Boston. Fue un evento con todas las entradas vendidas, con 87 jóvenes profesionales, ex alumnos de escuelas católicas, miembros de la junta, voluntarios y seguidores celebrando la conclusión de otro año escolar, los 400 estudiantes que ingresarán a las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Boston este otoño, y el Comité de Jóvenes Líderes de CSF.



El Comité de Jóvenes Líderes está compuesto por jóvenes profesionales que ayudan a recaudar fondos para CSF, se ofrecen como voluntarios con los estudiantes y los reciben en sus empresas para aprender de manera práctica sobre el mundo corporativo.



"Como comité, tiene como objetivo apoyar la misión de la Fundación de Escuelas Católicas y sus becarios a través del voluntariado, la conciencia y la recaudación de fondos", dijo Stephen Lavoie, Gerente Senior de Compromiso y Eventos de CSF.



Kathryn Palermo, vicepresidenta de relaciones con los consumidores en State Street y miembro del Comité de Jóvenes Líderes durante siete años, recibió el Premio al Voluntario del Año.



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"Kathryn ha sido una miembro sobresaliente de nuestro Comité de Jóvenes Líderes durante varios años, dando generosamente su tiempo, talento y energía para apoyar la misión de CSF", dijo Lavoie. "Ya sea asistiendo a nuestra gala anual, organizando una recaudación de fondos anual a través de su centro de fitness local, o siendo voluntaria en los Días de Voluntariado de Jóvenes Líderes, Kathryn siempre va más allá para marcar la diferencia para nuestros becarios".



Como voluntaria, Palermo visita escuelas católicas como la Escuela Católica Central de East Boston y la Escuela Grammar de la Misión en Roxbury, donde puede "ver de primera mano el impacto significativo que CSF está teniendo en estos increíbles estudiantes".



"Me sentí increíblemente honrada de ser nombrada Voluntaria del Año", dijo Palermo. "CSF da tanto a los estudiantes en toda el área de Greater Boston, y siento que mi contribución es lo menos que puedo hacer en retribución".



Fue criada en un hogar católico donde aprendió los mismos valores que espera que los estudiantes aprendan en las escuelas católicas. Mientras estudiaba en Boston College, el llamado jesuita a ser "hombres y mujeres para los demás" la inspiró. Su parte favorita de ser voluntaria ha sido conocer a los estudiantes.



"Como voluntaria, he tenido el privilegio de leer, crear y jugar con ellos, mientras presenciaba su gratitud y entusiasmo por aprender", dijo.