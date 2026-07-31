Conferencia marca la Semana de Concienciación sobre la Planificación Familiar Natural

BRIGHTON -- Al difundir la palabra sobre la planificación familiar natural (PFN), hay una diferencia entre peculiar y extraño, advierte el Padre Denis Nakkeeran, profesor de teología moral en el Seminario de San Juan en Brighton.



Peculiar, dijo, es bueno. Extraño, es decir, iniciar una conversación con "Hablemos sobre los métodos de PFN", no lo es.



"Lo extraño no acerca a las personas a Cristo", dijo el Padre Nakkeeran.



Hablaba a una audiencia que asistió a la conferencia de PFN de la Arquidiócesis de Boston en el Seminario de San Juan el 25 de julio. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos llama a la PFN "los métodos científicos, naturales y morales de planificación familiar que pueden ayudar a las parejas casadas a lograr o posponer el embarazo". Es una forma de atención de salud reproductiva que, al seguir los ciclos hormonales naturales de una mujer, está en línea con las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la anticoncepción y el Sacramento del Matrimonio.



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La conferencia tuvo lugar durante la Semana Nacional de Concienciación sobre la PFN, que se celebró del 19 al 25 de julio. Según su declaración de misión, el propósito de la conferencia era "celebrar una comprensión católica de la fertilidad y explorar cómo y por qué los católicos deberían trabajar en diferentes campos para apoyar mejor a las mujeres y las parejas en sus años de procreación". Eso incluye esfuerzos de evangelización como los que discutió el Padre Nakkeeran, y el trabajo de los profesionales médicos.



"Se trata menos de lo que está sucediendo fuera de nuestra Iglesia que de lo que está sucediendo dentro", dijo Laura Aboitiz Rabideau, médica de atención primaria que coorganizó la conferencia.



Dijo que aquellos en la arquidiócesis con "una visión católica de la fertilidad" están aislados y no saben sobre el trabajo de cada uno. La conferencia fue una forma de unirlos.



"Todas las diferentes personas que pueden apoyar a las parejas, ya sean psicólogos, doulas, consultores de lactancia, fisioterapeutas, enfermeras", dijo. "Hay mucho potencial para el trabajo interdisciplinario".



La conferencia fue patrocinada en parte por la Guilda de San Lucas, la sociedad de profesionales médicos católicos de Boston. El presidente de la Guilda, John Barravecchio, dijo que el establecimiento médico secular a menudo desconoce la PFN, lo que significa que las mujeres no están recibiendo el espectro completo de opciones de atención. En la conferencia, escuchó a una mujer cuyo médico no se identificó con su experiencia de tener un aborto espontáneo y no parecía saber cómo ayudar.



"Gran parte del conocimiento de la medicina reproductiva restaurativa no es conocido en general por la comunidad médica en general", dijo.



Los médicos Marguerite Duane y Bob Motley fundaron FACTS (Fertility Appreciation Collaborative to Teach the Science) About Fertility en 2010, después de que Duane enseñó una clase de planificación familiar natural de primer año en la Universidad de Georgetown. A sus estudiantes les encantó la clase, con algunos preguntándose por qué no era parte del plan de estudios general. El stand de FACTS en la conferencia declaró que la PFN no era "el método del ritmo de tu madre".



"En FACTS, compartimos la ciencia de cómo está diseñado el cuerpo humano, la verdad sobre nuestra fisiología reproductiva y nuestra fertilidad, que se alinea maravillosamente con las enseñanzas de la Iglesia Católica", dijo Duane.



La misión de FACTS está guiada por la fe pero arraigada en la ciencia. Duane quiere educar a los estudiantes, profesionales médicos y parejas de todas las religiones. Habló en la conferencia sobre "La ovulación como signo de salud".



En el stand junto al suyo, Andrés Valenzuela acunaba a su hijo Samuel de seis semanas, el más joven de sus cinco hijos con su esposa Christina. Christina Valenzuela coorganizó la conferencia. Es una instructora certificada de PFN y la propietaria de Pearl and Thistle, un servicio que proporciona "educación sobre la alfabetización corporal para católicos de todas las edades y etapas". Está capacitada en el método Boston Cross Check de PFN, llamado así porque los practicantes "verifican" los "biomarcadores de ovulación" de las mujeres para determinar cuándo es más probable que conciban. Sospecha que Samuel es el registrante más joven de la conferencia. Aunque dijo que traerlo fue por "necesidad", su presencia fue un testimonio de la vida familiar católica.



El diácono Thomas Heyne y su esposa Nancy Hernández-Heyne, médicos y defensores de la planificación familiar natural, también hablaron en la conferencia. Los asistentes también discutieron estudios de casos de la vida real de parejas que enfrentan desafíos reproductivos. Sus discusiones serían presentadas a los seminaristas de San Juan para que las estudien. El Padre Nakkeeran habló sobre cómo las enseñanzas de la Iglesia sobre la fertilidad honran "la dignidad de la persona humana" y cómo, mientras los médicos proporcionan curación física, los sacerdotes pueden proporcionar curación espiritual a las parejas que luchan con la infertilidad o los embarazos no deseados.



"Mientras que los problemas generalmente en torno a la fertilidad se abordan principalmente en los ámbitos fisiológico y psicológico, también se puede hacer mucho en el ámbito pastoral", dijo.



Las parejas que luchan con la infertilidad a menudo se preguntan por qué Dios ha permitido que les ocurra tal cosa. Pueden preguntarse si Dios los está castigando. La infertilidad puede empujar a las parejas católicas a lo que el Padre Nakkeeran llamó "intervenciones artificiales ilícitas" como la fertilización in vitro. Los embarazos no deseados llevan a un conjunto diferente de temores para las parejas.



"Hay un miedo al embarazo y, por lo tanto, indirectamente, surge un miedo al niño mismo", dijo. "Se ha atacado mucho a un futuro hijo potencial. El niño, en ese momento, al menos en abstracto, se ve como una amenaza o se ve como un enemigo".



Los problemas de fertilidad generalmente agravan las heridas psicológicas existentes. Las parejas sienten una pérdida de control, dijo el Padre Nakkeeran, por eso recurren a "tecnologías reproductivas ilícitas".



"Espiritualmente, esto se traduce en una disposición bastante insalubre del alma", dijo. "De manera similar al pecado original de Adán y Eva, el deseo de control lleva a uno a aferrarse a lo que uno ve como agradable a los ojos, aferrándose a lo que quiero, haciéndolo en mis términos con mi propio poder, en lugar de la disposición de recibir de Dios".



Oró con una pareja en dificultades, para que pudieran renunciar a la necesidad de control y el útero de la esposa "pudiera convertirse en tierra santa". Meses después, quedó embarazada y dio a luz a un bebé sano. El Padre Nakkeeran dijo que tales "realidades sobrenaturales" no pueden ser estudiadas por el método científico, pero la ciencia sí influye en ellas.



"La forma en que nuestra salud espiritual puede tener un efecto en nuestra capacidad para enfrentar estas circunstancias difíciles, y así en el área de consejería pastoral y dirección espiritual, podemos ver dónde están presentes las mentiras de identidad", dijo.



"Las mentiras de identidad" son ideas falsas que alejan a las personas de Dios. Para proteger a las parejas de estas mentiras, dijo el Padre Nakkeeran, los médicos, el clero y los laicos deben estar en sincronía como "la familia de la Iglesia".



"Cuando una pareja se siente sola y aislada, pensando que están pasando por algo que es único, otras parejas que enfrentan situaciones similares pueden ofrecer solidaridad", dijo.



Los católicos también necesitan ser educados sobre las enseñanzas de su Iglesia sobre la fertilidad. Eso comienza con conversaciones sobre el tema de una manera acogedora que revele el amor de Dios. Eso puede ser difícil en el mundo secular y en las comunidades tradicionalistas, donde existe un estigma social en torno a hablar sobre la fertilidad o la reproducción.



"La pareja que está experimentando infertilidad no está definida por las circunstancias de su infertilidad", dijo el Padre Nakkeeran. "Están definidos por su ser hecho a imagen y semejanza de Dios".