Perfiles de Cheverus: Maureen McRae de la Parroquia de Santa Teresa, North Reading

ORTH READING -- Maureen McRae llegó a la Parroquia de Santa Teresa en North Reading a las 8:40 a.m. en la brumosa mañana del 10 de diciembre, su muy querido Misal Romano apretado contra su pecho.



Como hace todas las mañanas de los martes, McRae asistió a la Misa de las 9 a.m., para la cual sirve como ministra extraordinaria de la Comunión. Luego fue a la capilla con el vicario parroquial, el Padre Augustin Anda, para la exposición y adoración del Santísimo Sacramento, que dura de las 10 a.m. a las 6:30 p.m. semanalmente. McRae siempre está allí para la adoración de 12 p.m. a 1 p.m. y de 5 p.m. a 6 p.m. También diseñó y cosió la tela de terciopelo rojo que rodea la custodia.



"A veces rezo, y a veces solo escucho", dijo McRae, de 77 años, al Pilot, y agregó: "Siento que Jesús está conmigo cuando hago estas cosas. Y siento que me renuevo, me revivo, aunque solo esté sentada allí en silencio. No puedo explicarlo".



McRae ha vivido en North Reading y ha adorado en Santa Teresa durante 30 años. Durante muchos de esos años, la adoración era los sábados, luego los viernes, y no siempre había un sacerdote presente. Ella vigilaba de mediodía a 1 p.m. A veces llegaba a la adoración y encontraba que la Eucaristía estaba "completamente sola".



"Tenemos que hacer algo", le dijo McRae al Padre Anda y al parroco Padre Brian McHugh. "El Santísimo Sacramento no puede quedar desatendido de esa manera".



McRae y los sacerdotes se pusieron a trabajar reclutando adoradores y difundiendo la palabra sobre los nuevos días de adoración. Ahora, siempre hay al menos dos personas en la capilla de adoración cada hora. McRae quiere aumentar ese número a tres.



"Por lo general, tenemos muchas personas cada hora, pero a veces las personas tienen citas médicas o no se sienten bien", dijo.



El servicio de McRae a Santa Teresa no se detiene en coordinar la adoración cada semana. También es miembro del consejo parroquial y del comité pro-vida. Ella y algunas otras mujeres cosen todos los vestidos que usan los niños que van a ser bautizados. Ella tejió todos los trajes de ángel que se usaron en la obra de la Natividad de Santa Teresa el año pasado, y frecuentemente dona prendas de punto y productos horneados caseros a eventos y recaudaciones de fondos de la parroquia. Ha enseñado clases de formación en la fe de segundo grado durante 27 años y actualmente está enseñando RCP (reanimación cardiopulmonar) al personal de la parroquia. Por todo eso, fue una de las 151 personas en la Arquidiócesis de Boston que recibieron los Premios Cheverus en 2023. Desde 2008 hasta 2023, los premios honraron a aquellos que dedicaron sus vidas a la iglesia en Boston.



"Maureen es una mujer sobresaliente que vive su fe de una manera muy humilde", dijo el Padre McHugh, quien nominó a McRae para el premio, al Pilot el 5 de diciembre. "Maureen nunca busca el protagonismo. Es generosa con su tiempo, talento y tesoro".



Después de descubrir que ganó el premio, una McRae "asombrada" asistió a la ceremonia en la Catedral de la Santa Cruz con sus tres hijos y nueve nietos (se espera su primer bisnieto en mayo). Toda su familia y sus compañeros feligreses vieron al Cardenal Seán P. O'Malley colocarle la medalla alrededor del cuello.



"Tener al cardenal dando la medalla y bendiciéndote, me sentí abrumada", dijo.



Más tarde le dijo al Padre McHugh que fue uno de los momentos más orgullosos de su vida, además de los nacimientos de sus hijos. Esos estuvieron lejos de ser los únicos nacimientos de los que McRae ha sido parte. En su carrera de 50 años como enfermera especializada en salud de la mujer y posparto, ha presenciado el nacimiento de miles de bebés. Asistió en el nacimiento de uno de los alumnos de segundo grado de su clase de formación en la fe.



"El nacimiento es una celebración de la vida", dijo, "y siempre me fascina. Lloramos. Todavía lloro".



McRae estudió enfermería en el Hospital Faulkner de Brigham and Women antes de obtener su licenciatura y maestría en Boston College, luego su doctorado en Boston University. Sabía que quería ser enfermera de posparto en el momento en que vio un parto en vivo por primera vez durante sus estudios.



"Estaba muerta de miedo", dijo. "Nunca lo había visto antes. Y al mismo tiempo estaba fascinada".



En aquellos días, las madres estaban tan sedadas que estaban completamente inconscientes durante el parto. No verían a sus bebés hasta que tuvieran tres horas de edad.



"Siento que es un milagro", dijo McRae, "y creo que tengo el privilegio de ser parte de esa celebración cada vez que estoy allí".



Incluso después de medio siglo, se conmueve con cada nueva vida y queda devastada por cada muerte que ve.



"Cuando veo un feto muerto, cuando veo un bebé nacido muerto o un bebé que nace y necesita ir al hospital de niños para una cirugía, tengo que preguntarme, '¿Por qué?'", dijo. "Y luego simplemente creer que 'Hágase tu voluntad'".



A menudo se ha encontrado rezando con sus pacientes. Una vez, encontró un rosario debajo de la almohada de una mujer durante el parto.



"¿Eres cristiana?" preguntó McRae.



"Sí, lo soy", respondió la mujer.



"¿Quieres rezar?" preguntó McRae.



"Y rezamos", recordó McRae. "El padre dijo que ella tenía una conexión muy fuerte conmigo por eso".



McRae todavía trabaja a tiempo parcial en la Unidad de Madre y Bebé del Winchester Hospital. También sirve como ministra extraordinaria de la Comunión allí. Muchos de los pacientes que ve no pueden llegar a la capilla del hospital para la Misa.



"Están sin aliento", dijo. "Están tan felices de que la Eucaristía les sea llevada porque están en la cama".



McRae nació en Everett y creció allí con una hermana gemela y tres hermanos. Su madre era protestante y su padre era católico. La familia asistía a Misa todos los domingos. Recordó que todas las tiendas estaban cerradas los domingos porque todos estaban en la iglesia. Después de la Misa, iba a la casa de su abuela para la cena familiar. La comida italiana siempre estaba en el menú. Incluso en aquel entonces sabía que quería ser enfermera. Su madre quería ser enfermera, pero nunca terminó la escuela secundaria. Su padre quería que McRae fuera monja.



"No sé sobre eso", respondió.



Cuando era niña, Everett tenía cinco iglesias católicas y dos escuelas católicas. Fue un poco de shock para ella cuando se mudó a North Reading y descubrió que la ciudad solo tenía una parroquia.



"Quería involucrarme de inmediato", dijo, "porque siento que la iglesia -- lo sentía en Everett, y lo siento aquí -- es mi segunda familia".