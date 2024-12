Grupo ecuménico se conecta a través de himnos históricos en la parroquia de Ipswich

PSWICH -- Un sonido rústico, simple y poderoso en su alegría y seriedad, resonó en el salón parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza en Ipswich en la helada tarde del 15 de diciembre.



Cinco voces se sentaron juntas en un cuadrado y armonizaron para producir melodías, a la vez robustas y etéreas. Marcando el ritmo con los pies y moviendo los brazos en el aire para dirigirse a sí mismos, entrelazaron un popurrí de himnos navideños, incluyendo "¡Escucha! Los ángeles heraldos cantan" y "Adeste Fidelis".



Es poco probable que sus versiones de estos villancicos se escuchen en la radio y en los centros comerciales en esta época del año. En el salón parroquial, con paneles de madera e iluminación fluorescente, dos católicos, un unitario universalista, el hijo de un predicador bautista y un budista tibetano dieron vida a una tradición musical sagrada que llegó a los Estados Unidos con los peregrinos y puritanos. Ahora, se puede escuchar en todo el mundo, en los labios de personas de todas las religiones o de ninguna en absoluto. Se llama Sacred Harp o canto de notas en forma. El tercer domingo de cada mes, Nuestra Señora de la Esperanza acoge una reunión ecuménica en forma del Grupo de Sacred Harp de North Shore, dedicado a preservar y apreciar esta singular forma de arte estadounidense.



"Es tan social como cualquier otra cosa", dijo el cantante Bill Holt al Pilot. "Hay una catarsis al cantar juntos. Simplemente experimentar la belleza de cantar juntos, el aspecto social de estar con amigos".



El canto de notas en forma se originó en el siglo XVIII, cuando un aflujo de nuevos himnos escritos en Inglaterra ayudó a alimentar los avivamientos religiosos de la colonia de Estados Unidos. Los primeros colonos de Nueva Inglaterra solo cantaban salmos en la iglesia, además de una pequeña selección de himnos tradicionales, y lo hacían al unísono. A medida que más y más himnos se volvían populares, las iglesias comenzaron a cantar armonías de varias partes de los cancioneros. Los cancioneros de notas en forma se llaman así porque utilizan cuatro formas para representar las cuatro notas que son la base de la música: fa, sol, la y mi. (Algunos libros de notas en forma posteriores también usan do, re y ti). Las notas fa tienen forma de triángulo, las notas sol de óvalo, las notas la de cuadrado y las notas mi de diamante. El nombre Sacred Harp proviene de un cancionero seminal de notas en forma del mismo nombre.



"Fue diseñado para que la gente participara en lugar de actuar, y el enfoque está en la participación, no en hacerlo bonito o interpretarlo a la perfección o tener un estilo específico", dijo Holt.



El padre de Holt era un predicador bautista, por lo que creció en las tradiciones musicales de varias iglesias protestantes.



Aprendió sobre Sacred Harp de un compañero de trabajo de su compañero de cuarto de la universidad. Ha cantado Sacred Harp con sus amigos todos los lunes por la noche desde 1987.



"El canto de Sacred Harp, si acaso, es lo más cercano a una comunidad de fe continua que tengo", dijo.



Fácil de aprender y cantar, la música de Sacred Harp migró de Nueva Inglaterra a las comunidades protestantes del profundo sur, donde floreció durante todo el siglo XIX. Los cambios de gusto llevaron a las nuevas generaciones a burlarse de Sacred Harp como una reliquia de los bosques, hasta que el renacimiento de la música folk de los años 60 reavivó el interés popular en el género.



George Howe, que asiste a misa en Nuestra Señora de la Esperanza, ha ayudado a introducir el canto de Sacred Harp en su parroquia. Un villancico de notas en forma, "Voz de los Pastores", se cantó en el servicio de Adviento de Lecciones y Villancicos de Nuestra Señora de la Esperanza el 17 de diciembre.



"Como miembro de la iglesia universal, si se quiere, encuentro que tiene mucho atractivo", dijo al Pilot.



Howe fue criado como unitario pero se convirtió al catolicismo después de asistir a misa con su esposa. Fue la música lo que en parte lo atrajo a la fe. Inicialmente quería unirse al grupo de música folk en la parroquia de San Estanislao en Ipswich. Cuando esa parroquia fue suprimida, se unió al ministerio de música de Nuestra Señora de la Esperanza.



"Ciertamente tengo una idea de quién soy como parte de una comunidad fuera de mi empleo", dijo. "Tengo mi sentido de quién soy como parte de una comunidad de fe más grande".



Se enteró del canto de Sacred Harp a través de un miembro del grupo de hombres de la parroquia que lo experimentó en la Iglesia del Tabernáculo en Salem, donde el Grupo de Sacred Harp de North Shore se reunía en ese momento.



"George, creo que te gustará", le dijo a Howe en la siguiente reunión del grupo de hombres.



"Me llevó al mes siguiente", recordó Howe. "Estaba desconcertado, pero me gustó, y he estado viniendo desde entonces".



Cuando el grupo ya no pudo cantar en la Iglesia del Tabernáculo, Howe organizó para que se reunieran en Nuestra Señora de la Esperanza. Antes de eso, se reunían en la casa de Jennifer Revill, ella misma una unitaria universalista. Ella cree que la creciente popularidad del canto de Sacred Harp en las últimas décadas está correlacionada con el declive de la asistencia a la iglesia que está ocurriendo al mismo tiempo en los Estados Unidos.



"Hay un elemento espiritual en esto para muchas personas", dijo al Pilot. "Y la gente está encontrando su espiritualidad, y este es un lugar para encontrarla".



A Revill le gusta encontrar elementos de espiritualidad en el mundo moderno, dondequiera que estén. Descubrió la música de Sacred Harp en el Festival de Old Songs en Altamont, Nueva York.



"Escuché este estilo de música extraño, raro, discordante", dijo, y añadió: "Me atrae porque amo la música coral. Soy una cantante coral. También me interesa la historia, y me interesan los asuntos espirituales, la espiritualidad de todo tipo. Así que me conviene de esa manera".



Sacred Harp es a la vez tradicional y poco ortodoxo. Todo el canto se hace en una formación cuadrada, con los cantantes mirándose entre sí. No hay un director formal o maestro de coro. Los niños de cinco y seis años pueden tomar la delantera, guiando a los niños pequeños y a los hombres de 100 años en la canción. Los grupos de Sacred Harp pueden tener desde cinco (como fue el caso en Ipswich el 15 de diciembre) hasta varios cientos. La asistencia máxima para el Grupo de Sacred Harp de North Shore es de aproximadamente 20 cantantes. No hay barreras para la participación. La canción no se recita a una audiencia, sino que se comparte libremente, como la comida, la bebida o la conversación entre amigos.



"Aprecio que esté organizado, pero no particularmente jerárquico", dijo Christopher Alden Geissler, profesor de lingüística en el Boston College y practicante budista tibetano, al Pilot.



Geissler descubrió el canto de Sacred Harp en la universidad. Era algo que los "estudiantes de cursos superiores cool" estaban haciendo, así que se unió para pasar el rato con ellos.



"Biológicamente, nosotros como especie, cuando nos movemos y cantamos y recitamos y cosas así juntos, pueden suceder experiencias muy profundas", dijo. "Y cantar juntos, particularmente de una manera participativa, no interpretativa. Realmente es una forma poderosa de trascender la estrecha experiencia individual. Y esta es una herramienta muy bien diseñada y bien afinada para eso".



Geissler llevaba varios pesados himnarios de notas en forma en su bolsa de Zabar, incluyendo "The Sacred Harp" (comúnmente conocido como "el libro rojo"). Mientras que las canciones cantadas el 15 de diciembre eran en su mayoría del tipo alegre navideño, la mitad de las canciones en "el libro rojo" mencionan la muerte. Muchas canciones de Sacred Harp retratan circunstancias sombrías, proporcionando una mirada sin tapujos a las duras realidades de la vida en el siglo XVIII.



"Está ahí con un propósito", dijo el cantante Ron Trial al Pilot, "para darte una idea de cómo tu vida es una vida corta y deberías estar preparado".



Trial, un católico, ha estado cantando Sacred Harp desde 2003, después de que un amigo lo llevó a una reunión de cantantes. Fue seminarista en Texas durante ocho años antes de decidir que el sacerdocio no era para él. Estuvo muy involucrado con la música en el seminario y cantó la misa para las monjas todas las mañanas. Las canciones que cantó en el seminario, y las que canta con el Grupo de Sacred Harp de North Shore, le parecen similares.



"La música en sí es algo que eleva tu alma", dijo. "Hay cosas como el 'In paradisum' que es simplemente fenomenal. El efecto que eso tiene cuando lo escuchas. La mayoría de la música tiene un efecto que te eleva, o te deprime, para el caso".



Trial ha hecho amigos de todo el mundo a través del canto de Sacred Harp. Es una forma de arte que reúne a personas que pueden discrepar en una multitud de temas teológicos o sociales, pero los cantantes no debaten sobre política o religión. Eso no es para lo que están allí.



"Cuando te sientas y cantas con otros, y escuchas cómo suena esa armonía, y trabajas juntos para hacer esta música, no para una audiencia, para el grupo que se ha reunido", dijo Revill. "Es puramente para ti. Y eso me ha abierto a entender que las creencias de otras personas y mis creencias no tienen que ser las mismas, que podemos trabajar juntos, y entonces la creación de algo muy hermoso".