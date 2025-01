Formando el Futuro: El programa de mentoría para la escuela secundaria en la Escuela St. Patrick, Stoneham

STONEHAM -- "La escuela secundaria es bastante desafiante", dice Courtney Finocchiaro, la profesora de arte en la Escuela St. Patrick en Stoneham.



Ella debería saberlo. Como miembro del programa de mentoría para la escuela secundaria de St. Patrick, nuevo para el año escolar 2024-25, ella escucha directamente de los estudiantes sobre las presiones académicas y sociales que enfrentan.



"Las calificaciones son importantes", Finocchiaro le dijo a The Pilot cuando visitó la escuela el 12 de diciembre, "y ser un estudiante de honor es genial, y tener calificaciones perfectas, pero también simplemente ayudarlos a desarrollarse y crecer individualmente. Enseñarles compasión, enseñarles cómo ser un poco más independientes, creo, es tan importante como obtener una buena calificación."



St. Patrick tiene 250 estudiantes desde pre-K hasta el octavo grado. Una vez al mes, los 54 estudiantes de la escuela secundaria de St. Patrick se reúnen con un mentor del personal durante 30 minutos para discutir su formación espiritual, intelectual, moral y física.



"Nos dimos cuenta de que queríamos que la educación católica fuera una experiencia profundamente personal e individualizada para los estudiantes", le dijo al Pilot el subdirector Nick Antonacci, agregando: "Está muy personalizado para el estudiante. Está muy enfocado en el estudiante que tenemos delante. Por lo tanto, cada conversación de mentoría se verá un poco diferente."



Los mentores también se comunican regularmente con los padres, preguntándoles cuáles son sus metas para sus hijos y manteniéndolos actualizados sobre el progreso de sus hijos.



"Sabemos que todo lo que hacen en la escuela y la mentoría realmente moldea quiénes son", dijo Antonacci, "y les ayuda a convertirse en la mejor versión de sí mismos, no solo aquí en la escuela, sino también en casa."



Antonacci también es mentor. Uno de sus protegidos es el estudiante de séptimo grado Luke Kraft, quien dijo que tener un mentor le ha ayudado a crecer como persona.



"Realmente te permite obtener una perspectiva de alguien que entiende algunas cosas mejor que tú, como el bienestar mental, la fe, los estudios académicos", le dijo a The Pilot, agregando: "Puedes decir, 'Oye, no necesito tener calificaciones increíbles para ser un buen hijo, para ser un buen nieto.'"



El mentor Michael Bianco, que enseña estudios sociales en la escuela secundaria y religión en el octavo grado, dijo que los estudiantes hablan frecuentemente sobre la presión que sienten para obtener buenas calificaciones.



"Hay mucho estrés que encuentro entre todos mis protegidos sobre las calificaciones y el esfuerzo por ser perfectos", le dijo a The Pilot. "Y, ya sabes, no tener nada menos que la perfección. Y parte de nuestras conversaciones es, está bien cometer errores. Está bien ser humano y trabajar duro, sin embargo, no hacer de tu vida entera lo que aparece en un libro de calificaciones."



La estudiante de sexto grado Brooke Geraghty, una de las protegidas de Finocchiaro, ha notado que todos en su clase quieren ser perfectos. Si obtienen el Segundo Cuadro de Honor, se molestan porque no llegaron al Primer Cuadro de Honor.



"Creo que tienen razón sobre cómo los estudiantes ven sus prioridades y cómo nos derribamos", dijo sobre los mentores.



Le dijo a The Pilot que la mentoría ha sido "una gran experiencia" para ella.



"Cualquier problema que tenga o necesite sacar de mi mente, como amigos o padres, es más fácil hablar con un profesor que puede entender por lo que estás pasando y darte nuevas ideas de cómo lidiar con esas luchas", dijo.



Cuando el estrés "se apodera" en la vida de la estudiante de séptimo grado Kennedy Sherrick, ella recurre a su mentora, la consejera de orientación Alexis Viering.



"Hablo con ella muy a menudo, y ella es realmente útil", le dijo Kennedy a The Pilot. "Puedo decirle literalmente cualquier cosa, y ella sabe cómo calmarme o lidiar con ello de una manera que me moleste menos, porque me conoce muy bien."



A diferencia de muchas cosas en la educación, la mentoría no se mide por números. En cambio, la escuela se pone en contacto con los estudiantes para ver cómo están.



"Creo que es realmente genial tener algo en lo que estás enfocado, el alma humana que tienes delante, la relación entre el mentor y el protegido", dijo Antonacci.



Bianco dijo que como mentor, aprende cosas sobre sus estudiantes que nunca supo.



"Da oportunidades para crecer tanto para el protegido como para el mentor", dijo. "Como mentor, estás aprendiendo a construir un tipo diferente de relación con un estudiante, una que no está en un entorno de aula, sino en una esfera diferente."



Obtener una mirada más profunda a sus estudiantes lo inspira.



"Es increíble ver un lado diferente de los estudiantes de lo que normalmente ves", dijo. "Tienen una actitud diferente cuando están fuera de clase. Y ves quiénes son completamente como persona y como alma."