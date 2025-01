Perfiles de Cheverus: Alden y Kelly Thatcher de la Catedral de la Santa Cruz

BOSTON -- Conocer la disposición de la Catedral de la Santa Cruz ha servido bien a Kelly Thatcher.



En el apogeo del escándalo de abuso del clero, las entradas y salidas menos conocidas de la catedral le permitieron ir y venir de la misa sin enfrentarse a las multitudes de manifestantes enojados que se congregaban en sus puertas principales. La mayoría de los fieles que venían a la catedral cada domingo no estaban tan familiarizados con el edificio. Thatcher y otros feligreses sirvieron como escoltas, guiando y protegiendo a los adoradores que se dirigían a la misa cada domingo. Thatcher recordó que los manifestantes podían ser "muy, muy enojados y a veces abusivos".



"No estoy juzgando, solo estoy diciendo cómo era", le dijo a The Pilot el 16 de diciembre. "No fue un momento divertido, pero fue un momento de endurecimiento. Estos visitantes tenían derecho, y nosotros teníamos derecho a adorar donde queríamos adorar".



Thatcher no estaba sola. El resto de los feligreses de la catedral tuvieron la misma experiencia durante el escándalo, y ella cree que fortaleció su fe.



"Quiero decir, enfrentémoslo", dijo, "caminar a través de una multitud de personas enojadas, ser maldecido, escupido, no era agradable, pero seguro que no se compara con un hombre de 33 años cargando una cruz por la calle y siendo azotado y escupido".



Advertisement

En ese momento, Thatcher era amiga cercana y socia comercial del feligrés Alden Thatcher. En 2009, se casaron en la catedral por su rector, el monseñor Kevin O'Leary. Los Thatcher han sido voluntarios en la catedral más tiempo del que el monseñor O'Leary ha estado allí.



"Ella era una extraordinaria ministra de la Eucaristía", dijo el monseñor O'Leary a The Pilot el 6 de diciembre. "Su esposo estuvo involucrado y se ofreció como voluntario de muchas maneras. Fue un ujier durante muchos años, muy solidario con la parroquia durante muchos años".



Dijo que Kelly estaría en la catedral "en un momento" siempre que se necesitara. Ella es lectora y maestra de formación de fe desde hace mucho tiempo. Alden prepararía los materiales que ella usaba para enseñar y fue el jefe de los ujieres en la catedral durante 10 años. Le dijo a The Pilot que se considera el socio silencioso en su ministerio con Kelly. Por su servicio, Kelly, de 72 años, y Alden, de 78, fueron dos de las 151 personas que recibieron los Premios Cheverus en 2023 por su servicio a la Arquidiócesis de Boston. Como feligreses en la catedral, los Thatcher tenían una relación cercana con el cardenal Seán P. O'Malley y el cardenal Bernard Law.



"La catedral, como insistiría el cardenal Law, no es solo para los feligreses", dijo Kelly. "Es la iglesia de la Arquidiócesis de Boston. Es la catedral de todos".



La catedral impresiona a muchos con su grandeza, pero para los Thatcher, simplemente es su parroquia.



Alden creció en New Bedford, donde su abuela se aseguraba de que estuviera en misa todos los domingos, y sirvió en la Marina durante la Guerra de Vietnam. Estuvo estacionado en el Centro de Inteligencia de la Flota en Hawái, dibujando mapas y diagramas.



"Era todo trabajo ultrasecreto, así que no puedo contarte", dijo.



Alden es un diseñador gráfico "semi-retirado" y graduado del Massachusetts College of Art. Conoció a Kelly en la agencia de publicidad donde ambos trabajaban. Kelly nació en Detroit y se mudó a los suburbios cuando era una niña pequeña. No había escuela católica allí, por lo que su familia la llevaba en autobús a la ciudad todos los días para que pudiera recibir una educación católica hasta la secundaria. Estudió sociología en la Universidad Estatal de Wayne. Su primer esposo fue un químico llamado William Clark, quien se mudó con ella a Boston por trabajo. Clark murió en 1986 a los 40 años. Tras su muerte, Kelly se mudó a su condominio en el South End de Boston, se convirtió en feligrés en la catedral y se asoció con Alden bajo el nombre Alden + Clark. Thatcher se convirtió en feligrés en la catedral en 1997. Antes de casarse, asistían a misa pero no rezaban juntos en su tiempo libre. Después de casarse, lo hicieron constantemente.



"Rezar juntos ha sido una alegría absoluta, y estoy segura de que fortaleció nuestro matrimonio", dijo Kelly.



Además de su trabajo en la catedral, Kelly enseñó estudio de la Biblia en la Capilla de San Francisco en el Prudential Center.



"Había un número de personas que estaban interesadas, y creció", dijo. "Y teníamos gente que se detenía. Estaban de compras en el centro comercial, y se detenían".



Un hombre que se unió al estudio de la Biblia le preguntó a qué denominación pertenecía. Cuando dijo que era católica, él respondió: "¿Qué estás haciendo leyendo la Biblia?"



"Estaba bajo la impresión de que los católicos simplemente no leían la Biblia en absoluto, y estaba tan conmovido que comenzó a llorar, y nunca olvidaré eso", dijo Kelly. "Y hubo una serie de incidentes como ese".



Kelly enseñó el estudio de la Biblia hasta que la pandemia lo obligó a cerrar en 2020.



"Fue una forma de evangelizar que ninguno de nosotros habría considerado", dijo. "Pero fue muy, muy, muy gratificante, y no podría haberlo hecho sin los materiales que Alden preparó para nosotros. Él trabaja detrás de escena".



Los Thatcher ahora viven en Roxbury. Alden construye modelos de barcos en su tiempo libre, y Kelly crea crucigramas, que vende a los periódicos. Sus crucigramas han sido publicados en The New York Times, The Los Angeles Times y The Wall Street Journal. Ha descubierto que construir crucigramas puede ser una actividad espiritual. Recientemente diseñó un rompecabezas con un hombre que entrará en plena comunión con la iglesia esta Pascua. El rompecabezas fue publicado en The Wall Street Journal.



"Tuvimos que contenernos para no hacer que cada pista estuviera de alguna manera relacionada con la fe", dijo Kelly. "Sabes cómo son las personas que entran a la iglesia. Están tan emocionados, realmente lo están. Tuve que detenerlo. No podemos hacer que cada pista esté orientada al catolicismo. No creo que The Wall Street Journal lo compre".



Los Thatcher no tienen hijos, pero la catedral se ha convertido en una familia para ellos. Sus compañeros feligreses estuvieron allí para su boda y para el funeral de la tía Priscilla de Kelly, quien fue su dama de honor.



"La gente fue muy solidaria con nosotros", dijo Kelly.



Esa misma familia parroquial estuvo allí para verlos recibir el Premio Cheverus del Cardenal O'Malley. Kelly dijo que ella y Alden estaban sorprendidos de haber ganado y se sintieron "tímidos" en la ceremonia, rodeados de las "increíbles" personas que también ganaron el premio.



"Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer y lo que se suponía que debíamos hacer, y nos divertimos y todavía nos divertimos haciéndolo", dijo.