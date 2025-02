Webinar explora las diferentes necesidades del ministerio juvenil de la Generación Z y la Generación Alfa

BRAINTREE -- Cuando Katie Gray estaba en la escuela secundaria, obtener su licencia de conducir era un rito de paso sagrado. Todo en lo que podía pensar era en cumplir 16 años, y cuando lo hizo, obtuvo su licencia lo más pronto posible. Una licencia de conducir significaba independencia, libertad y la capacidad de pasar más tiempo con amigos.



Eso puede que ya no sea el caso para los adolescentes de hoy. Gray ha notado que obtener una licencia de conducir ya no es una prioridad. Como directora de Alcance Parroquial para Life Teen, un ministerio juvenil católico a nivel nacional, es trabajo de Gray notar lo que está pasando con los niños en estos días. Gray, de 39 años, es una milenial, parte de la generación que llegó a la mayoría de edad al amanecer del siglo XXI. Los estudiantes de secundaria y preparatoria que son el foco de su ministerio son parte del final de la Generación Z y el comienzo de una nueva generación, la Generación Alfa.



"Hoy en día, no necesitas necesariamente conducir a algún lugar para ver a tus amigos, por lo que incluso la realidad de ser social para ellos puede suceder dentro de su propia habitación", dijo. "Y sin embargo, ¿cómo les ayudamos a seguir construyendo una comunidad sólida y a salir al mundo y venir a eventos cuando el mundo viene a ellos si quieren?"



Gray dio una presentación en Zoom sobre las diferencias entre la Generación Z (estudiantes de preparatoria) y la Generación Alfa (estudiantes de secundaria) el 15 de enero. La presentación fue parte de una serie continua de capacitaciones para el ministerio juvenil patrocinadas por la Arquidiócesis de Boston basadas en "Escucha, Enseña, Envía", un marco promulgado por la Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU. en 2024. "Escucha, Enseña, Envía" enfatiza un enfoque de ministerio juvenil cuidadoso, gentil y amigable que se encuentra con los jóvenes donde están. Para la Generación Z y la Generación Alfa, eso es las redes sociales.



"La evangelización virtual tiene un lugar masivo" en el ministerio juvenil, dijo Gray, al igual que ser creativo y "relacional".



"La gente quiere ir a un lugar donde sienten que pertenecen y están dispuestos a priorizar eso", dijo, "pero eso requiere tiempo, esfuerzo y relaciones. Creo que lo mejor de esto es que, si podemos crear un espacio donde los adolescentes quieran ir, a pesar de todos estos otros lugares que vienen, esperan, piden, necesitan de ellos. Creo que eso es cuando estamos en la dirección correcta para construir un ministerio sólido."



Gray abogó por un enfoque amigable para el ministerio juvenil, enfatizando juegos y otras actividades sociales. Aconsejó que tales actividades se mantengan breves, debido a los cortos períodos de atención de los jóvenes de hoy. En un mundo de videos cortos como TikTok, los adolescentes tardan solo segundos en decidir si algo o alguien vale su tiempo. Ella proporciona accesorios en su ministerio, como hacky sacks, para que los niños los sostengan. Están tan acostumbrados a tener teléfonos en sus manos que sostener cualquier cosa los hace sentir más cómodos.



"¿Cómo podemos reír con estos estudiantes?" preguntó Gray. "¿Cómo les damos un espacio donde se diviertan? La risa rompe barreras."



Dijo que los memes, los cuestionarios y las referencias a la cultura pop pueden llamar la atención de los jóvenes, pero no debería parecer condescendiente.



"Es relatable", dijo. "No es como si estuvieras tratando de ser joven y genial y moderno. Es como si solo estuvieras tratando de ser auténtico."



Ella escucha una estación de radio "super divertida y moderna" llamada Boost que toca música rap cristiana.



"Eso hace la conexión, les ayuda a encontrar música que está en su callejón, como 'Oh, escucharía eso', pero está hablando de Jesús, lo cual siempre es una victoria", dijo.



Siempre que permita a los niños "conocer mejor a Jesús", invita historias personales y referencias a las redes sociales y eventos actuales no políticos, que conectan la fe con aspectos del mundo secular que los jóvenes valoran. Sin embargo, también es importante dejarlos "ahogar el mundo". Gray cree que la Generación Z y la Generación Alfa están hambrientas de silencio.



"Creo que es importante que también les enseñes cómo estar quietos y en silencio, porque eso también podría ser una anomalía para el mundo que es acelerado para ellos en este momento", dijo.



Señaló que los adolescentes de hoy nunca han conocido un mundo antes del 11 de septiembre y están viviendo en un entorno de información donde pueden ver el sufrimiento de las personas constantemente en tiempo real.



"Hay un tiroteo cada mes", dijo. "Conocen tanta tragedia que no necesariamente, no siento que lo supiera cuando era tan joven."



Gray tiene dos hijos. Uno tiene 13 años y el otro cuatro. Su hijo de cuatro años sabe cómo usar un Apple TV mejor que su hijo de 13 años. Ambos hijos se sorprendieron al descubrir que su madre es mayor que Google. Creían que siempre había existido, como Jesús.



"La capacidad de estos niños para poder manejar cualquier tipo de pantalla es asombrosa para mí", dijo Gray, "pero también impresionante. Pero la realidad es que están consumiendo tanto a un ritmo tan rápido que tal vez no siempre estaban diseñados para eso."



Gray presentó dos acrónimos para describir el estado emocional del estudiante promedio de secundaria y preparatoria. Los estudiantes de secundaria son EAGER (Emergentes, Buscadores de Afirmación, Creciendo, Expandiéndose Emocionalmente y Relacionales) y los estudiantes de preparatoria son BRIGHT (Convirtiéndose, Enfocados en las Relaciones, Independientes, Orientados a Metas, Esperanzados y Confiables). Los estudiantes de secundaria están entrando en una época de sus vidas donde son más curiosos, argumentativos y se resisten a la autoridad, no solo a sus padres y la escuela, sino también a la iglesia. Tienden a ver el mundo en blanco y negro y son dogmáticos en sus opiniones.



"A veces, ese lado argumentativo significa que es más difícil ver que la verdad es realmente la verdad", dijo, "porque solo ven una versión de ella, como si se presentara así en las redes sociales."



Los estudiantes de secundaria están comenzando a hacer las "grandes preguntas" sobre la vida. Estas preguntas pueden ser imposibles de responder para los adultos, pero los niños no siempre buscan respuestas, solo el espacio para preguntar.



"Por eso realmente creo que las conversaciones dentro de nuestros ministerios son tan vitales", dijo Gray.



Gray dijo que los estudiantes de secundaria anhelan la aceptación y el apoyo de los adultos que los rodean. Quieren saber qué esperan de ellos su familia y su iglesia, y que son parte de una comunidad de apoyo. A medida que encajar en la escuela se vuelve más importante, pueden desarrollar una autoimagen negativa y crítica.



"Tuve que decirle recientemente a mi estudiante de secundaria, como, 'Oye, ¿sabes qué?'" dijo Gray. "'Está bien ser amable contigo mismo. Está bien no destrozarte por algo pequeño.' Pero a veces es difícil para ellos dejar algo porque, socialmente, también es una gran parte de eso."



A nivel físico, el cambio dramático que viene con la pubertad hace que los estudiantes de secundaria se sientan incómodos, torpes y emocionalmente erráticos. Se volverán más sensibles a lo que las personas a su alrededor dicen sobre ellos. A medida que experimentan los problemas de la adolescencia por primera vez, se frustrarán.



"Pueden pensar que los adultos no pueden entender, como 'Nunca entenderías esto' o 'Esto es diferente a cuando eras joven'", dijo Gray, "lo cual podría ser todo válido, pero solo la realidad de que no necesariamente saben que sus problemas podrían ser solucionables o relacionables con otras personas, especialmente de otras generaciones."



Dicho esto, los estudiantes de secundaria todavía tienen el optimismo y la alegría de un niño. Por lo tanto, dijo Gray, es importante explicar la fe de una manera que entenderán.



Por otro lado, los estudiantes de preparatoria son más capaces de pensamiento abstracto. Han aprendido más y están comenzando a pensar en lo que quieren hacer con sus vidas. Al mismo tiempo, están lidiando con "muchos sentimientos grandes".



"Están atravesando las expectativas", dijo Gray. "Quizás las personas les están dando expectativas similares, no solo la iglesia y los valores de nuestra familia, sino, 'Esto es lo que necesito hacer en la escuela y tal vez para un trabajo.'"



Después del ambiente social estrictamente segregado de la secundaria, los estudiantes de preparatoria están interactuando mucho más con el sexo opuesto, tanto como amigos como románticamente. Tienen grandes decisiones que tomar sobre sus vidas, y aunque son más independientes y seguros para tomar esas decisiones de lo que habrían sido en la secundaria, todavía están buscando a los adultos como modelos a seguir. Son mejores para darse cuenta de sus propias limitaciones, lo cual puede ser un obstáculo porque significa que es más probable que se rindan después de un fracaso.



"Hay algo a lo que estar atentos", dijo Gray. "¿Qué es un desafío para ellos, donde piensan que podrían haber fallado o luchado, y cómo podemos ser súper atentos y relacionales para traerlos a nuestra comunidad?"



Las reuniones de Life Teen enseñan a los estudiantes de preparatoria habilidades para la vida como la planificación financiera y el liderazgo.



"¿Cómo estamos realmente enseñándoles a ser líderes en la iglesia, la escuela y en casa?" preguntó Gray. "Si están deseando esta independencia, ayudándolos a entrar en eso con algunas habilidades que se basan en la fe, pero también teniendo en cuenta cómo nos ponemos creativos con la formación de la fe."



La autoexpresión es una parte extremadamente importante de la vida de cualquier estudiante de preparatoria. Gray dijo que los adolescentes pueden expresarse a través de Dios. Los estudiantes de preparatoria quieren saber cómo la formación de la fe les ayudará en la vida, y quieren ser desafiados de formas únicas. Gray dijo que las "gracias orientadas a metas", como alentar a tu adolescente a leer las obras de C.S. Lewis, pueden inspirar a los adolescentes y, a su vez, a sus compañeros.



"Hay una preocupación por esa aceptación entre los compañeros", dijo. "Tienen mucha más conciencia de lo que significa ser parte de un grupo, tener amigos y lo que significa no ser parte de un grupo. Entonces, obviamente, dentro de las comunidades que construimos, habrá pequeñas comunidades, pero el sentido de pertenencia e integración será enorme en cómo creamos esos entornos, para que los niños se sientan continuamente bienvenidos y dispuestos a regresar a nuestro ministerio juvenil".