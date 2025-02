Peregrinos de Boston viajan a D.C. para la Marcha por la Vida

Advertisement

INGTON, D.C. -- El sótano del Centro Católico de la Universidad del Noreste en Boston en la noche del 23 de enero parecía cualquier otro lugar de reunión universitario, excepto por los sacerdotes que vigilaban.\r

El sótano del centro estaba lleno de actividad con 47 jóvenes adultos, estudiantes de universidades del área de Boston, charlando y revisando sus teléfonos. Carteles de Star Wars e Indiana Jones colgaban en la pared frente a un icono de la crucifixión, y una estantería contenía catecismos, biografías de los santos y la trilogía del Señor de los Anillos. Un aro de baloncesto de juguete estaba montado en otra pared, con una cinta que advertía "NO DUNKING" pegada a su lado.\r

Estos estudiantes no eran simples fiesteros universitarios. Eran peregrinos, preparándose para un viaje de dos días a Washington D.C. para la Marcha por la Vida el 24 de enero y la Cumbre Nacional Pro-Vida el 25 de enero. Fue la primera Marcha por la Vida para Aidan Roberge, un estudiante de tercer año en Boston College y miembro de su Club Pro-Vida.\r

"Parece apropiado que nuestra primera experiencia en la capital de nuestra nación fuera continuar la historia del pueblo estadounidense de luchar por los derechos y libertades de todos al abogar por el más importante y básico de los derechos humanos, el derecho a la vida", dijo Roberge a The Pilot.\r

Se unió a él el estudiante de primer año de BC Aaron Pauwels y el estudiante de posgrado Quinn Cunningham. Roberge, católico de toda la vida, siempre ha sido pro-vida. Recogió pañales y otros artículos para bebés con los Caballeros de Colón en su ciudad natal de Marshfield. Cuando ingresó a BC, se inclinó más hacia su fe.\r

"Me encanta ser parte de una causa tan importante, ser una pequeña parte de algo mucho más grande que yo mismo", dijo.\r

En el Centro Católico, los estudiantes empacaron bolsas de bocadillos y diseñaron carteles con lemas como "La igualdad comienza en el útero" y "Tu mamá eligió la vida". El grupo fue guiado por tres sacerdotes: el padre Eric Cadin, director de la Oficina de Vocaciones y la Oficina de Ministerios Universitarios para la Arquidiócesis de Boston; el padre Michael Zimmerman, director asistente de la Oficina de Vocaciones; y el padre Edinardo de Oliveira, capellán en la Escuela de Negocios Internacionales Hult en Cambridge.\r

"La fe, la pasión y el coraje de los jóvenes que acompañamos a Washington, D.C., me inspiran continuamente", dijo el padre Cadin a The Pilot. "Ellos, y millones de personas en todo el país, hablan en voz alta y con compasión de la dignidad y la bendición que pertenecen irrevocablemente a cada persona como un amado hijo o hija de Dios".\r

A medianoche, los 50 peregrinos subieron a un autobús y viajaron toda la noche hasta el estadio EagleBank en Fairfax, Virginia. Allí, en la mañana del 24 de enero, las Hermanas de la Vida, los Caballeros de Colón y la Diócesis de Arlington, Virginia, organizaron el rally anual LifeFest.\r

"Eso fue inspirador y una muy buena experiencia espiritual", dijo Gabriel Dionisi, un estudiante de último año en la Universidad Estatal de Bridgewater, a The Pilot. "Ver a las hermanas por la Vida es genial, porque realmente tienen mucha alegría. Parecen que realmente están viviendo el Evangelio y tienen una buena energía a su alrededor, y son un buen ejemplo de mostrar mucho amor a las mujeres y cuidado y compasión. Y eso es lo que necesitamos en el movimiento pro-vida".\r

Dionisi siempre fue pro-vida debido a su fe católica, pero sus sentimientos sobre el tema se solidificaron cuando recogió un folleto de la iglesia sobre el aborto y se perturbó por lo que vio. Comenzó a hacer pegatinas para el parachoques pro-vida, y administra un sitio web dedicado a ellas.\r

"Solo al darme cuenta de la magnitud del problema, los millones de bebés en nuestro país que nunca tuvieron la oportunidad de crecer, y también al darme cuenta de cuántas mujeres ni siquiera necesariamente quieren el aborto pero se sienten presionadas a hacerlo", dijo. "Y me hizo sentir que esto es algo en lo que puedo involucrarme y hacer una diferencia".\r

Dentro del estadio, los estudiantes podían tomarse selfies con las Hermanas de la Vida y posar con un recorte de cartón del Papa Francisco. Una chica llevaba una camiseta que decía "Estoy en mi era de Jesús".\r

Los momentos destacados de LifeFest fueron una Misa celebrada por el Arzobispo William Lori de Baltimore y testimonios de Connie, una mujer guatemalteca que tuvo un aborto y se recuperó de él con la ayuda de las Hermanas de la Vida, y Maryellen, una mujer que iba a abortar a su bebé pero decidió no hacerlo.\r

Elizabeth Lollar, una misionera de St. Paul's Outreach que trabaja en el Centro Católico, dijo que las charlas "ponen un rostro y un nombre" al tema pro-vida.\r

"Eso es algo realmente poderoso para que la gente vea, especialmente los jóvenes", dijo a The Pilot.\r

Se sintió "impotente" sobre el aborto hasta que descubrió formas en las que podía ayudar. Su fe católica se fortaleció en la universidad, al igual que su activismo.\r

"El corazón, la pasión y la emoción asociada a ello, realmente comencé a ver eso y a desarrollarlo más en mi vida", dijo.\r

Frecuentemente interactúa con personas que no están de acuerdo con su postura pro-vida, especialmente en los campus universitarios. En lugar de tratar de convencerlos, quiere hacerles preguntas y tener una conversación bidireccional sobre sus creencias. No evita las emociones que el tema puede crear.\r

"Cuando realmente escuchas la historia de alguien, puede ser un poco más poderoso", dijo.\r

Dionisi, sin embargo, mantiene el enfoque en los hechos cuando habla con el lado opuesto. Se considera una persona lógica.\r

"Ciertamente hay mucha emoción con este tema, y comprensiblemente", dijo, "pero trato de preguntar a la gente, averiguar dónde tenemos un terreno común".\r

Después de LifeFest, y el almuerzo proporcionado por Chick-fil-A, los estudiantes se dirigieron a Washington, D.C., para la Marcha por la Vida. Bajo el Monumento a Washington, se unieron al Arzobispo Richard G. Henning y a los peregrinos de parroquias, seminarios y escuelas de toda la Arquidiócesis de Boston. Liz Cotrupi, Directora de Vida Familiar y Movimientos Eclesiales de la Arquidiócesis de Boston, lideró a más de 40 peregrinos. El padre Steven Clemence, párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Marlborough, lideró a 56 jóvenes adultos. También había un gran contingente de la Parroquia del Santísimo Redentor en East Boston.\r

Fue la octava Marcha por la Vida para Peter Agbasi, un estudiante de posgrado en Regis College y nativo de los suburbios de D.C.\r

"Desde que era un niño, mis padres me enseñaron la importancia de ser pro-vida, y de asegurarme de que cada vida es valiosa y la imagen de Dios", dijo, y agregó: "Probablemente este es uno de los mejores fines de semana de marcha a los que he asistido en mucho tiempo".\r

A pesar de que han pasado casi tres años desde la anulación de Roe v. Wade, Abgasi dijo que "todavía hay mucho trabajo por hacer". Cree que la Marcha por la Vida continuaría incluso si el aborto fuera prohibido a nivel nacional.\r

Ahora que la legalidad del aborto depende de los estados para decidir, Agbasi se ve a sí mismo luchando 50 batallas en lugar de solo una.\r

"En Massachusetts, ciertamente va a ser una larga lucha para crear un estado donde la vida esté protegida desde la concepción", dijo. "Sin embargo, incluso ahora, hay cosas que podemos hacer para proteger los centros de embarazo, para ayudar a las mujeres que lo necesitan y salvar vidas en este momento".\r

Los peregrinos de Boston esperaron su turno para marchar mientras las banderas y estandartes ondeaban en lo alto. Oficiales de policía y guardias armados rodeaban la multitud de manifestantes, que se abrían paso entre los hombres que vendían hot dogs y sudaderas.\r

"LeBron fue una vez un feto", decía un cartel.\r

Al ritmo del éxito de 2006 de Avril Lavigne "Girlfriend", otro grupo de estudiantes coreaba: "Hey, hey, tú, tú, no me gusta el aborto/Hey, hey, tú, tú, tienes que salvar a los bebés".\r

Los peregrinos de Boston coreaban "Somos Boston. Jesús te ama. Nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros te amamos . . ."\r

Roberge estaba feliz de ver a todas las personas en la marcha.\r

"La santidad de la vida humana, ese es el derecho humano más básico", dijo. "Y ver a tantas personas marchando en apoyo a eso, fue realmente inspirador".\r

La oposición durante la marcha no vino de los contramanifestantes pro-aborto, sino de predicadores callejeros que lanzaron invectivas anti-católicas a Lollar y otros estudiantes mientras rezaban el rosario. Los predicadores exigieron que guardaran sus rosarios, pero no lo hicieron.\r

"Me sentí parte de algo más grande que yo misma", dijo Lollar. "Sé que mi fe es importante para mí y es muy importante para las personas que me rodean, que incluso cuando la gente nos está gritando y no está de acuerdo entre sí, todavía estamos enraizados".\r

Después de la marcha, los jóvenes adultos visitaron el Santuario Nacional de San Juan Pablo II, ubicado junto a la Universidad Católica de América y la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. El Santuario JPII ha sido designado como un lugar de peregrinación para el Año Jubilar de 2025. (Un estudiante en el autobús comentó que la tienda de regalos del santuario es "poppin'".) Vieron una película sobre la vida del Papa San Juan Pablo II y veneraron una reliquia de primera clase de él, un frasco de su sangre tomada después de su intento de asesinato, en la Capilla de los Misterios Luminosos del santuario. También había reliquias de Santa Faustina Kowalska y la Bendita Familia Ulma, que fueron martirizados en 1944 por albergar a familias judías durante el Holocausto. En 2023, se convirtieron en la primera familia en ser beatificada juntos. La matriarca de la familia, Wiktoria, estaba embarazada cuando fue asesinada. Su hijo no nacido también fue beatificado. La reliquia de la familia fue llevada al santuario porque Juan Pablo II era conocido como "el papa de la familia".\r

Al día siguiente, los estudiantes asistieron a la Cumbre Nacional Pro-Vida, una conferencia patrocinada por varios grupos católicos y pro-vida. Allí, tuvieron una serie de discusiones con estudiantes de ideas afines y escucharon testimonios, incluido uno de Pete y Tricia DeMaio. Los DeMaios concibieron dos bebés como adolescentes pero abortaron a ambos. Más tarde, redescubrieron su fe, se casaron, formaron una familia y fundaron la organización sin fines de lucro pro-vida Mission Love.\r

Roberge se conmovió profundamente con su historia.\r

"Fue verdaderamente inspirador ver a tanta gente, especialmente a los jóvenes, apoyando los derechos de los no nacidos, y me da esperanza de que podemos avanzar hacia una cultura de valoración de la santidad de la vida humana", dijo.\r

Agbasi tuvo más de 40 personas que se inscribieron en el Grupo de Chat Pro-Vida Nacional Americano, un grupo de chat que creó en las semanas previas a la Marcha por la Vida. El grupo de chat se reunirá varias veces al mes a través de Zoom para discutir noticias pro-vida y recaudar fondos para los centros de crisis de embarazo.\r

"Pensé que iba a recibir muchos no's, pero muchas personas en realidad están apasionadas por lo que hablé", dijo.\r

A las 6 p.m. del 25 de enero, los estudiantes volvieron a subir al autobús para el viaje de regreso a Boston. Llegarían al Centro Católico a las 2:30 a.m. Después de la oración de la tarde y las reflexiones, tuvieron una votación sobre qué película verían en el autobús. Los dos últimos candidatos fueron "Nine Days", un documental sobre la visita del Papa San Juan Pablo II a Polonia durante su papado; y "Another Cinderella Story", un musical infantil directo a DVD protagonizado por Selena Gomez. "Another Cinderella Story" ganó.\r

"Lo siento, JPII", bromeó Agbasi.\r

"Nine Days" se proyectó después.