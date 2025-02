Formando el Futuro: Diversidad celebrada en la Escuela St. Joseph, Medford

MEDFORD -- Andrea Sullivan, directora de la Escuela St. Joseph en Medford, es la primera en admitir que su escuela es "diferente". Y a ella le gusta así.



"Sería súper aburrido si no lo fuéramos", dijo a The Pilot durante una visita a la escuela el 16 de enero. "Siempre digo que soy súper rara, y eso está bien, porque aquí todos se quieren, y lo digo en serio. Y somos amables con todos porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Entonces, si no hacemos eso, no estamos haciendo nuestro trabajo".



Sullivan dijo que SJS se enorgullece de dar la bienvenida al extraño. Sus 175 estudiantes (25 más se inscribirán en otoño) son un grupo diverso, y cada año son más diversos. Hablan 17 idiomas diferentes en sus hogares, principalmente español, portugués o criollo haitiano. Para más de la mitad de ellos, ellos o sus padres nacieron fuera de los EE. UU. En algunas aulas, puede haber solo un estudiante blanco.



"Eso es bueno", dijo Sullivan. "Está preparando a los estudiantes para la vida en Greater Boston, porque tendrán que saber cómo negociar con personas que no son como ellos, y eso podría ser aterrador si solo pasas tiempo con personas que son como tú".



Los profesores a menudo se encuentran aprendiendo de los estudiantes tanto como los estudiantes aprenden de ellos. Los profesores deben navegar las diferencias culturales de los estudiantes. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden negarse a mirar a sus profesores a los ojos porque hacerlo se considera una falta de respeto a la autoridad, y sus padres pueden preferir reuniones en persona a intercambiar correos electrónicos.



"Creo que es importante saber cómo enseñar a alguien de una cultura diferente también", dijo la maestra de tercer grado Kiana Hinson a The Pilot. "Las cosas que normalmente aprendemos que quizás no hayan aprendido en escuelas anteriores y diferenciar el currículo para ese estudiante y sus fortalezas, en lugar de simplemente lanzarlos a los lobos y sus debilidades".



Hinson estuvo a cargo del festival de Navidad de la escuela el año pasado, lo que requirió que uniera al diverso cuerpo estudiantil. Ella fue responsable de asegurarse de que aprendieran sus líneas y las dijeran con confianza en el escenario.



"Lo más importante que siempre les digo es que no importa cómo nos veamos, de dónde venimos, todos estamos aquí por un objetivo común: aprender", dijo.



El festival de Navidad también es donde los estudiantes aprenden sus diferentes fortalezas. Algunos de ellos pueden ser buenos leyendo, hablando y cantando, mientras que otros tienen talentos en otros lugares.



"Todos tenemos un papel que desempeñar", dijo Hinson, "y encaja como un rompecabezas. Y al final, todos vieron cómo ese rompecabezas se unía con cada una de sus diferentes partes y entendiendo y animándose mutuamente".



Los profesores de SJS son responsables de enseñar académicos y valores sociales. Sullivan los llamó modelos a seguir, "y buenos también". Los estudiantes pueden interactuar con sus profesores más que con sus propios padres, que pueden trabajar varios trabajos y turnos nocturnos. La escuela está ubicada en un barrio de clase trabajadora, y muchos estudiantes provienen de hogares monoparentales. Algunos estudiantes llegan a la escuela a las 6:45 a.m. y se van a las 6 p.m., aprovechando los programas antes y después de la escuela.



"Nuestros estudiantes no son ricos financieramente, pero son ricos de otras maneras", dijo Sullivan. "Son muy ricos culturalmente. Y nos traen eso. Entonces somos diferentes a muchas escuelas que están cerca".



El pequeño tamaño de SJS facilita que los estudiantes y profesores estén cerca. La clase más grande tiene 21 estudiantes. Sullivan no quiere que haya más de 10 niños por adulto en ninguna aula, y planea agregar más aulas el próximo año escolar. El año pasado, la maestra de segundo grado Katherine Ventola tenía 21 estudiantes en su clase. Este año, solo tiene siete. El tamaño más pequeño de la clase facilita ayudar a sus estudiantes, que tienen dificultades con las matemáticas.



"Casi tuve que replantear la forma en que enseño, de alguna manera", dijo Ventola a The Pilot, "porque era más difícil para mí sacar a un niño individualmente cuando tenía un grupo más grande. Pero ahora puedo llevarlos al fondo y realmente ayudarlos con lo que sea que estén luchando".



El abrazo de SJS a la bienvenida al extraño no es solo para estudiantes que son nuevos en los EE. UU. Un estudiante de octavo grado recientemente inscrito asistió a escuelas públicas locales antes de que sus desesperados padres lo inscribieran en SJS. Era neurodiverso y acosado implacablemente por sus compañeros de clase, recibiendo de 50 a 100 mensajes de texto al día animándolo a suicidarse.



"Era obviamente alguien con mucho talento", dijo Sullivan. "Ha sido bienvenido. Somos lo suficientemente pequeños".



Al mirar al estudiante ahora, Sullivan ve a un joven que es más saludable, más feliz y más seguro. Tiene amigos y un plan para su futuro. Para ella, eso es lo más importante que SJS puede lograr.



"Recuerdo en la fiesta de Halloween que tuvimos en el gimnasio, viéndolo sonreír y viéndolo jugar baloncesto y bailar con los otros niños", dijo.



El estudiante le dijo a la gerente de la oficina de SJS, Michelle Forziati, que no podía esperar a que terminaran las vacaciones de Navidad para poder ver a sus amigos nuevamente.



"Esa es nuestra salsa secreta", dijo Sullivan. "No tenemos la pista de hockey más grande. No tenemos la escuela más nueva, pero nuestros estudiantes aquí aprenden a ser amables y buenos seres humanos, porque nuestros profesores son realmente amables y buenos seres humanos".