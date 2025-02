La Arquidiócesis realiza capacitaciones para ayudar a las parroquias a maximizar el impacto de las redes sociales

BRAINTREE -- Sean Hurley, director de marketing y comunicaciones de los Servicios de Desarrollo Católico de Boston, dice que no hay una "bala de plata" para captar la atención de los feligreses en las redes sociales.



"Todos tienen diferentes intereses", dijo a The Pilot el 10 de febrero. "No todos son iguales".



El trabajo de Hurley es hacer que las parroquias piensen más como empresas de marketing cuando se trata de redes sociales. El 15 de enero, él, junto con la Apelación Católica y la Oficina de Servicios Parroquiales de la Arquidiócesis de Boston, organizó "Let's Get Social", un almuerzo y curso de capacitación sobre el uso de las redes sociales en el Centro Pastoral en Braintree. Los temas cubiertos por la sesión incluyeron: "Creación de contenido y redes sociales católicas", "El arte de etiquetar, seguir y usar hashtags", "Creación de publicaciones efectivas", "Impulsar la participación", "Aumentar sus seguidores" y "Aprovechar las analíticas".



Hurley dijo que a las parroquias "les encanta colaborar con otras parroquias y llevar esos principios y tácticas a su propia parroquia".



Otra reunión de almuerzo "Let's Get Social" tendrá lugar el 13 de marzo de 10:30 a.m. a 1 p.m. en la Parroquia de San Mateo Evangelista en Billerica. Las parroquias pueden registrarse visitando bostoncatholicappeal.org/social25.



La propia San Mateo es un éxito de las redes sociales parroquiales, habiendo lanzado su página de Facebook en 2014. En ese momento, la directora de comunicaciones Christine Kilburn dijo que la página era "sosa y simple".



"Y luego, en los últimos años, comenzamos a publicar más cosas, a conseguir más seguidores", dijo a The Pilot el 10 de febrero.



San Mateo tiene 782 seguidores en Facebook y casi 100 seguidores en Instagram. A partir del 10 de febrero, las publicaciones recientes en la cuenta de Instagram de San Mateo destacaron el Día Mundial del Matrimonio, las peregrinaciones del Jubileo y el Día Nacional de la Pizza. En Facebook, Kilburn publica contenido de la arquidiócesis y anuncios de eventos que ocurren en la parroquia. San Mateo valora la interactividad en línea. Kilburn invita a aquellos que les gustaron y comentaron las publicaciones a que les guste y sigan la página en sí. El pastor, el padre Christopher Casey, publica con frecuencia.



"Eso no siempre es la norma, tener a otra persona o miembro del clero que publique", dijo Kilburn.



Una herramienta que utiliza la parroquia es Catholic Social Media, que la arquidiócesis pone a disposición de las parroquias de forma gratuita. CSM es ofrecido por Prenger Solutions Group, que se describe a sí mismo como "una plataforma de redes sociales exclusivamente para parroquias y diócesis católicas". La Arquidiócesis de Boston ha utilizado Prenger durante "unos dos años", estima Hurley. Prenger organiza, difunde y ayuda a los administradores de redes sociales de las parroquias a programar publicaciones creadas por los ministerios de la arquidiócesis, incluyendo Clergy Trust, la Oficina de Vocaciones, el Secretariado de Evangelización y Discipulado, The Pilot y la Apelación Católica.



Los feligreses de San Mateo parecen gustar mucho de los videos, como uno reciente que explica el Año Jubilar de 2025. Las publicaciones diarias del Santo del Día también son populares.



"Lleva un poco de tiempo ver después de comenzar a publicar, pero te das cuenta de lo que a los feligreses o a aquellos que visitan la página les empieza a gustar, y luego puedes ver y publicar ese tipo de cosas", dijo Kilburn.



Hurley quiere que las capacitaciones en redes sociales se realicen en la arquidiócesis al menos cuatro veces al año, para que pueda conocer las fortalezas y debilidades de cada parroquia.



"Es muy temprano en el juego para determinar qué hace que una plataforma de redes sociales para una parroquia sea exitosa", dijo.



La gran mayoría de las parroquias ya están en las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Las páginas de Facebook de las parroquias tienden a tener un público más mayor, mientras que las parroquias con grandes comunidades de familias jóvenes, como las Parroquias Católicas de Blue Hills, tienen cuentas de Instagram prósperas. La página de Facebook de la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa en South Boston, administrada por una feligresa en sus 80s, tiene más de 1,000 seguidores.



"Es más la excepción que la regla, pero creo que mucha gente se siente intimidada por ello y no quiere hacerse cargo", dijo Hurley. "Así que este taller es para educar, crear conciencia y ofrecer una solución para las parroquias que quieren aumentar su seguimiento en las redes sociales".



Algunas parroquias también tienen presencia en X (anteriormente Twitter), TikTok, LinkedIn e incluso Reddit. Hurley dijo que el mensajear en cualquier programa es una herramienta para la evangelización y tiene un impacto directo en el apoyo financiero de la parroquia a recaudaciones de fondos como la Apelación Católica.



"¿Cuál es la métrica?" Dijo. "¿Cómo defines el éxito en Twitter? ¿Es traer gente? ¿Es aumentar tus colecciones? ¿Es fomentar la participación? Creo que cada parroquia tiene un objetivo diferente para sus campañas en redes sociales".



La naturaleza de la parroquia influirá no solo en la plataforma (la Parroquia de San James the Greater en el barrio chino de Boston depende en gran medida de WhatsApp para comunicarse con los feligreses) sino también en cómo se utiliza esa plataforma. Por ejemplo, Hurley señaló a una parroquia con una comunidad de habla portuguesa que publica en una página de Facebook en portugués local, pero no tiene su propia página.



"La arquidiócesis y todos los diferentes ministerios están aumentando el número de publicaciones multilingües que las comunidades étnicas pueden compartir también", dijo. "Así que ese es un esfuerzo en curso para aumentar la cantidad de ese tipo de contenido".



"Creo que el objetivo es que queremos reunir a toda la parroquia", dijo Kilburn. "Así que si hay una página de Facebook en portugués y otra página de Facebook, todas pueden unirse y todo puede ser publicado en una sola página".



En otros casos, un feligrés bien intencionado creará una página de Facebook no oficial para una parroquia, sin que la parroquia misma lo sepa. Parte de las capacitaciones "Let's Get Social" es enseñar a las parroquias cómo encontrar voluntarios para manejar las redes sociales.



"Están cortos de personal", dijo Hurley. "Muchos de ellos lo están y es difícil para ellos identificar a las personas para que realmente hagan eso como un trabajo, porque la mayoría de las personas lo hacen sobre la marcha. No hay un recurso dedicado para ello".



Dijo que la "persona adecuada" para manejar las redes sociales de una parroquia es devota, dedicada a su parroquia, organizada, buena en la gestión del tiempo, creativa, experta en tecnología, madura y responsable. La "persona equivocada" es alguien que no piensa antes de publicar algo que "puede no ser apropiado".



"Esa es la gran cosa acerca de Catholic Social Media", dijo Hurley. "El contenido está ahí. Ha sido revisado. No es controvertido".



El enfoque principal de las publicaciones de la arquidiócesis son historias personales de personas que han sido impactadas por los ministerios de la arquidiócesis. Cuando The Pilot habló con Hurley y Kilburn, estaba en marcha la Semana Mundial del Matrimonio, y las parroquias estaban publicando las historias de parejas casadas.



"Algunos son hombres y mujeres que han estado casados durante 40 años", dijo Kilburn. "Algunos son recién casados. Y va a diferentes personas en nuestra congregación que cada uno puede verlo de una manera diferente".



La Coordinadora de Bienestar del Clergy Trust, Kate Marshall, recomienda recetas, que se publican en las redes sociales, ofreciendo a los espectadores algo útil en sus propias vidas mientras también destacan el trabajo que ella y su equipo hacen para la arquidiócesis. La receta de Marshall para la salsa de arándanos y cítricos, publicada en la víspera del Día de Acción de Gracias, fue un éxito en las redes sociales de la parroquia. Algunas parroquias usan memes y humor para transmitir su mensaje.



"Creo que el humor es realmente bueno", dijo Kilburn. "Y creo que incluso Catholic Social Media tiene algo de humor".



Kilburn también se desempeña como directora financiera de San Mateo. Dijo que analizar números y estadísticas en ese trabajo la ha ayudado a hacer lo mismo con las redes sociales de la parroquia.



"Crecí en las parroquias de Billerica, y todavía soy feligresa allí", dijo. "Así que significa mucho. Y estoy muy dedicada a ello".