Perfiles de Cheverus: Agatha Tong de la Parroquia de San Jaime el Mayor, Boston

BOSTON -- Agatha Tong siempre se ha llamado a sí misma una "católica de arroz".



Cuando era una niña en Hong Kong, los misioneros de su parroquia local proporcionaban fideos y otros alimentos básicos a la comunidad circundante. Su hermana mayor asistía a la escuela católica y contaba a su familia lo que aprendía. La madre de Tong le permitió asistir a la educación religiosa, y fue bautizada a los 10 u 11 años. No recuerda si fue su sacerdote o madrina quien le dio el nombre de bautismo de Agatha.



Hasta el día de hoy, cada vez que se siente tentada, Tong piensa en Santa Agatha y cómo ella "permaneció muy fuerte".



"No quiere renegar de su fe", dijo Tong, "así que por eso la recordaría y le pediría eso".



La fe de Tong creció después de que llegó a Boston en 1963 a la edad de 12 años.



"Mi familia estaba buscando una educación estadounidense, una vida mejor para nosotros", dijo.



Tong ha estado involucrada durante más de 60 años con los dos centros históricos de la comunidad católica china de la Arquidiócesis de Boston: el ahora desaparecido Centro Maryknoll y la Parroquia de San Jaime el Mayor, ambos en el barrio chino de Boston.



Por sus décadas de voluntariado en la parroquia, fue una de las 151 personas que recibieron los Premios Cheverus en 2023. Nombrados en honor al primer obispo de Boston, los premios reconocen la dedicación a la arquidiócesis.



"Es un honor", dijo Tong, "pero lo que he estado haciendo es realmente un regalo de Dios para mí, la oportunidad de aprender, de seguir aprendiendo, y de estar más cerca de él en todo momento".



A lo largo de los años, Tong ha enseñado clases de CCD y sobre la espiritualidad de los santos. Ha servido en el Consejo Parroquial, como su vicepresidenta, y con el Grupo de Hospitalidad y el Comité de Vida Social.



"Agatha fue una de las primeras feligresas de ascendencia china en la comunidad china", escribió el padre Joseph Zhang, párroco de San Jaime, en su formulario nominando a Tong para el premio.



El padre Zhang también señaló que Tong "dio la bienvenida y construyó diferentes grupos étnicos en San Jaime" y "ayudó a los sacerdotes de la parroquia a acercarse a diferentes hablantes del idioma chino y a unirlos en una sola comunidad de fe".



Inicialmente, la mayoría de los católicos chinos e inmigrantes en Boston eran hablantes de taishanés del sur de China. Hoy en día, los feligreses hablan taishanés, cantonés (como Tong), mandarín o fujianés.



"No es un dialecto lo que nos hace una comunidad", dijo Tong. "Debería ser la fe la que nos combina, la que nos une, punto. Así es como es. Solo tenemos que acercarnos y estar allí el uno para el otro y con el otro y estar dispuestos a extender nosotros mismos".



Dijo que la parroquia necesita ser "lingüísticamente transparente" porque las personas no se sentirán bienvenidas si no entienden, y no volverán.



"El idioma puede ser el factor unificador, pero también puede ser un factor segregador", dijo.



Tong pasó varios años enseñando inglés a nuevos inmigrantes chinos. Ayuda a los recién llegados a entender el sistema escolar de Boston y a encontrar servicios sociales en su idioma.



"Me da la oportunidad de conocer más a Dios", dijo sobre el voluntariado. "Esa es la línea de fondo, porque cada vez que puedo encontrarme y hacer algo, me recuerda lo que Dios quiere decir con servicio y compartir amor. A pesar de, y quiero ser honesta, a pesar de mis tropiezos, a pesar de mis fracasos de vez en cuando, y sí los tengo, pero me ayuda a conocer a Dios cada vez".



Tong fue una de seis hijos nacidos de padres "ultra tradicionales" que limitaban su tiempo fuera. Su rutina diaria era ir a la escuela, luego volver a casa. Su familia no era "acomodada", y ella y sus compañeros jugaban juegos simples usando objetos cotidianos como bolsas de arroz. Después de establecerse en Boston, su familia se mudó a Milford, donde su padre tenía un negocio de lavandería.



"No fue divertido", dijo sobre adaptarse a una nueva cultura.



A diferencia de Boston, Milford tenía pocos inmigrantes y era menos aceptante de la diversidad. Se burlaban de ella en la escuela, pero dijo que la experiencia de su hermano fue peor.



"Fue duro para todos nosotros", dijo. "Fue realmente duro para mi mamá".



Los domingos, los Tong tomaban el autobús al Centro Maryknoll en Tyler Street, donde se celebraba la misa para los católicos chinos. La fe de Tong se fortaleció con su ejemplo.



"Una cosa que aprendí y uso es ser testigo de nuestras generaciones desde que llegué aquí hace mucho tiempo", dijo.



La misa solía ser celebrada en inglés por sacerdotes que no hablaban chino.



"Fui testigo de nuestros feligreses, particularmente las generaciones mayores, de cómo eran fieles", dijo Tong. "Vendrían a la iglesia. No conocerían ninguna de las palabras en inglés, pero participarían en la oración, participarían en los retiros, participarían en el desarrollo de su propia fe".



Después de graduarse de la escuela secundaria en Milford, Tong estudió terapia recreativa en Northeastern. Trabajó como terapeuta en hogares de ancianos mientras continuaba estudiando educación en Cambridge College. Luego obtuvo una maestría en trabajo social de Boston College y se convirtió en trabajadora social en las Escuelas Públicas de Boston. En 1993, se casó con su esposo, Joseph, en San Jaime. Se retiró del trabajo a tiempo completo en 2020 pero continúa a tiempo parcial como trabajadora social de BPS. Dijo que su fe influye en su enfoque de su trabajo.



"Creo que es la enseñanza de cómo compartir dificultades, cómo compartir desafíos con la mayor comprensión y la mayor compasión posible", dijo.



Cuando no está segura de cómo comunicarse con un estudiante o una familia, pide ayuda a Dios.



"Sé que también he fallado, así que solo puedo rezar para hacer lo que puedo, para poder escuchar y entender lo que está pasando", dijo.



Reza por la humildad y la capacidad de escuchar a los demás, buscando el mensaje de Dios a través de ellos.



Recientemente, Tong ha estado organizando un grupo de voluntarios en San Jaime para visitar a los feligreses que no pueden salir de casa.



"Es conexión, hacerles saber que no están olvidados", dijo. "Y somos los seres humanos que podemos decir físicamente que no están olvidados, pero en verdad, cómo transmitir eso de una manera espiritual, para hacerles saber que Dios no los ha olvidado".



La comunidad cantonesa de San Jaime está envejeciendo y disminuyendo. Menos inmigración china a Boston ha frenado el crecimiento de la parroquia. Sin embargo, San Jaime tiene muchas familias jóvenes. Mientras Tong hablaba con The Pilot, se podían escuchar los sonidos de los niños riendo y jugando desde el salón parroquial. Espera que la parroquia continúe fomentando la fe, y la apreciación de la cultura católica china, en los jóvenes durante generaciones.



Planea ser voluntaria mientras pueda. Durante la pandemia de COVID-19, incapaz de asistir a la misa en San Jaime, fue a su parroquia local en Framingham y notó que los lectores, el cantor y el pianista eran todos de su edad.



"Dios nos está haciendo participar a todos, sin importar cuán viejos o jóvenes o lo que sea", dijo. "¿Entonces por qué no debería hacerlo yo también?"