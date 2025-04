La gala Building Minds recauda $5 millones para apoyar a las escuelas católicas

BOSTON -- John Connaughton, socio codirector de Bain Capital durante 37 años, está acostumbrado a recibir "la famosa llamada".



La llamada llega regularmente de Peter Lynch, el legendario filántropo que dedicó las últimas décadas a apoyar las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Boston. Lynch es famoso por llamar a sus amigos adinerados para animarles a donar a la Fundación de Escuelas Católicas, que proporciona ayuda financiera a estudiantes de bajos ingresos en el Gran Boston.



Connaughton recordó que el mensaje de Lynch siempre fue "cumple con tu deber".



"Pero nunca se sintió como un deber", dijo Connaughton al recibir el Premio Carolyn y Peter Lynch durante la 35ª Gala Anual del Fondo de Becas Building Minds de la CSF, celebrada en el Boston Marriott Copley Place el 3 de abril, "porque Peter era un colega tan inspirador y orientado a la misión".



La gala recauda aproximadamente $5 millones anualmente, el 92 por ciento de los cuales se destina directamente a becas para estudiantes necesitados. La gala de este año honró a Bain Capital por su larga asociación con la CSF. La fundación esperaba recaudar $500,000 esa noche, una meta que superó. Según el arzobispo Richard G. Henning, quien pronunció la invocación en la gala, uno de cada diez estudiantes de escuelas católicas en la arquidiócesis recibe ayuda financiera de la CSF. Este año, 4,000 estudiantes recibieron becas.



"Siempre hay más demanda", dijo el arzobispo en sus comentarios. "Estoy muy agradecido por este increíble trabajo, y todos ustedes y todos aquellos que lo hacen posible. Que Dios los bendiga".



Connaughton dijo que estaba en Japón justo antes de la gala y fue "inmediatamente recibido por los estudiantes y miembros del personal más enérgicos y entusiastas" a su regreso a Boston.



"Y así hay esperanza en el mundo", dijo.



Dijo que la CSF "ha demostrado una y otra vez que es digna" de la inversión de Bain Capital.



"Es un gran honor para nosotros considerar a la Fundación de Escuelas Católicas como uno de nuestros socios excepcionales", dijo. "Han hecho un trabajo increíble, y estamos muy orgullosos de ser socios de esta organización".



Connaughton dijo que sus padres eran inmigrantes irlandeses que lo enviaron a él y a sus hermanos a escuelas católicas desde el jardín de infantes hasta el 12º grado.



"Fue una oportunidad transformadora que valoro como parte de mi propia experiencia personal", dijo. "Pero no todos tienen esa oportunidad. Y por lo tanto, ser parte de una organización que permite esa oportunidad para las personas que no tienen los recursos para lograr ese resultado, para lograr ese viaje transformador que muchos de nosotros en la sala hemos tenido la suerte de realizar, es realmente algo por lo que estoy agradecido".



Dedicó en parte el premio a la oradora estudiantil de este año, Tatiyana Orrego-Dupree. Orrego-Dupree asistió a la escuela secundaria en la Escuela de Asociación St. Columbkille en Brighton (cuyo coro cantó en la gala) y ahora es una estudiante de último año en la Escuela de Día de Campo de Newton. Asistirá a Boston College en el otoño, su "escuela de ensueño". El noventa y siete por ciento de los beneficiarios de la Beca Building Minds asisten a la universidad.



"Me siento muy honrada de estar aquí esta noche celebrando una organización que ha hecho tanto para elevarme", dijo Orrego-Dupree. "La Fundación de Escuelas Católicas me ha bendecido a mí y a mi familia con la capacidad de recibir una educación de alta calidad".



Recibió una Beca Building Minds en 2016, cuando dijo que "era más vulnerable". Antes de eso, vivía con su madre y su padrastro en Maine, ambos luchaban contra el abuso de sustancias. Un día, su madre se fue y nunca regresó. A los nueve años, Orrego-Dupree tuvo que valerse por sí misma durante una semana, comprando víveres con los cupones de alimentos de su madre y asegurándose de llegar a la escuela a tiempo. Finalmente, su padre biológico la llevó a vivir con él en Massachusetts.



"Mi papá me dio la estructura y el apoyo que necesitaba mientras que St. Columbkille y la Fundación de Escuelas Católicas me proporcionaron la esperanza, la estabilidad y las oportunidades que me faltaban", dijo Orrego-Dupree. "St. Columbkille escuchó mi historia y me acogió con los brazos abiertos. Entendieron lo duro que estaba trabajando mi papá para asegurarse de que yo tuviera la mejor educación posible, y ellos querían lo mismo para mí".



Dijo que cuando entró en St. Columbkille, se sintió como si fuera parte de una familia.



"Mis maestros, compañeros de clase y todo el personal se preocupaban por mí, me protegían y me trataban como uno de los suyos", dijo. "La Fundación de Escuelas Católicas me ha dado oportunidades que nunca podría haber imaginado".



Actualmente está tomando tres clases AP y es miembro de la Sociedad Nacional de Honor. Será la primera de su familia en graduarse de la escuela secundaria.



"Gracias a todos por ser una gran parte de mi historia y por hacer posible mis sueños", les dijo a los donantes. "Su apoyo a las escuelas católicas ha cambiado mi vida y seguirá cambiando las vidas de otros. Si recuerdan algo de mi historia, por favor recuerden que la educación católica realmente cambia todo".



En sus comentarios, el presidente de la Gala, David Foss, socio gerente de PwC en Boston, dijo que llegó a los Estados Unidos siendo adolescente. Su padre trabajaba todo el día y su madre trabajaba toda la noche para proporcionarle una buena educación.



"Esta noche es una oportunidad para que todos nosotros transmitamos ese espíritu a los increíbles niños de Boston", dijo, y agregó: "Las escuelas católicas en el Gran Boston han sido un faro de esperanza para miles de estudiantes mientras persiguen sus sueños y aprovechan sus fortalezas".



Orrego-Dupree quiere convertirse en trabajadora social, pero Foss bromeó diciendo que si quiere convertirse en contadora, debería hablar con él.



"Creemos que la Fundación de Escuelas Católicas y todos los educadores aquí presentes hoy son los líderes en la creación de un futuro más equitativo", dijo Foss. "No puedo pensar en una mejor manera de preparar a los estudiantes para los desafíos que enfrentarán en la vida, y los enfrentarán, que una educación basada en valores y arraigada en la fe".